Giovanni Tria verso Mef | ha scritto ok aumento Iva per flat tax

Accordo fatto su Savona e sul governo Lega-M5S : Giovanni Tria all’Economia - Moavero agli Esteri : «Ci sono condizioni per esecutivo politico M5s-Lega». L’ Accordo per il governo giallo-verde è fatto . Lo dice una nota comune firmata da Matteo Salvini e Luigi Di Maio diffusa nella serata di giovedì, al termine di una nuova giornata di negoziato....

Crescita - euro e riforme fiscali. Cosa pensa Giovanni Tria - il possibile ministro dell'Economia : Mentre continua l'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, riuniti a Roma per cercare un accordo sulla formazione del governo, alcune fonti parlamentari dicono che per la guida del ministero dell'Economia sarebbe stato proposto il nome di Giovanni Tria . L'economista, presidente della Scuola nazi

Chi è Giovanni Tria e cosa pensa dell'Europa e dell'euro : Un'Europa sempre più divisa tra 'formiche' del nord e 'cicale' del sud in perenne conflitto non sembra avere futuro' 'Il surplus crescente dell'economia tedesca dimostra che l'espansione monetaria, ...

Chi è Giovanni Tria - il nuovo ministro di Economia e Finanze : Tria è professore ordinario di Economia politica all' Università di Roma Tor Vergata , centro della sua carriera accademica. Nato a Roma nel 1948, è laureato in Giurisprudenza al primo ateneo di Roma,...

Giovanni Tria - chi è il possibile ministro dell'Economia : La strada sembra in discesa. Con Paolo Savona spostato agli Affari Europei (non c’è ancora l’ufficialità, ma questo salvo sorprese dovrebbe essere lo schema) in via XX settembre dovrebbe finire Giovanni Tria...