Giovanni Tria | chi è il possibile ministro dell' Economia

today

: ?? Secondo @LaStampa si sarebbe raggiunta l'intesa fra Lega e M5S sulla formazione del governo, con Savona agli Affa… - you_trend : ?? Secondo @LaStampa si sarebbe raggiunta l'intesa fra Lega e M5S sulla formazione del governo, con Savona agli Affa… - you_trend : Sta circolando un articolo di Giovanni Tria su @formichenews in cui dice che concorda con Savona sulla Germania che… - sole24ore : La visione di Giovanni Tria su euro e investimenti pubblici fuori dai parametri Ue -

(Di giovedì 31 maggio 2018) La strada sembra in discesa. Con Paolo Savona spostato agli Affari Europei (non c’è ancora l’ufficialità, ma questo salvo sorprese dovrebbe essere lo schema) in via XX settembre dovrebbe finire...