Giovanni Tria | chi è il nuovo ministro dell' Economia Cosa pensa di Europa ed euro | un

Chi è Giovanni Tria : Ha insegnato, oltre che a Tor Vergata, alla Sapienza di Roma e all'Università di Perugia Economia, Macroeconomia, Economia dello sviluppo, Storia del pensiero economico. E' stato Presidente della ...

Ecco chi è Giovanni Tria : economista pro flat tax (ma critico sul reddito minimo) : Il suo nome è l'ulrima tentativo di mediazione tra M5S e Lega. Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di economia politica all'università di Tor Vergata, potrebbe essere il prossimo ministro dell'Economia in un governo nato dall'accordo Lega-M5S. Ma chi è il professore che dovrebbe sostituire Paolo Savona, ora indirizzato alla casella delle Politiche comunitarie?La sua figura, a leggere le ...

Crescita - euro e riforme fiscali. Cosa pensa Giovanni Tria - il possibile ministro dell'Economia : Mentre continua l'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, riuniti a Roma per cercare un accordo sulla formazione del governo, alcune fonti parlamentari dicono che per la guida del ministero dell'Economia sarebbe stato proposto il nome di Giovanni Tria. L'economista, presidente della Scuola nazi

Chi è Giovanni Tria e cosa pensa dell'Europa e dell'euro : Un'Europa sempre più divisa tra 'formiche' del nord e 'cicale' del sud in perenne conflitto non sembra avere futuro' 'Il surplus crescente dell'economia tedesca dimostra che l'espansione monetaria, ...

Chi è Giovanni Tria - il nuovo ministro di Economia e Finanze : Tria è professore ordinario di Economia politica all' Università di Roma Tor Vergata , centro della sua carriera accademica. Nato a Roma nel 1948, è laureato in Giurisprudenza al primo ateneo di Roma,...

Un eurocritico che non vuole uscire dall'euro. Chi è Giovanni Tria : uscire dall'euro? "Non conviene", ma l'Europa va cambiata da dentro o il sistema imploderà. Sforare il deficit ottenendo una modifica delle regole Ue? È "improbabile". Il Reddito di Cittadinanza? Una forma "rafforzata" di indennità di disoccupazione. La Flat tax? Può funzionare, ma sulle coperture non si può scommettere: deve essere graduale e può essere finanziata con l'aumento dell'Iva. La Legge ...

Colpo di scena : passo indietro su Paolo Savona - al Mef Giovanni Tria : Prima il no di Savona, poi il ripensamento. Al culmine di frenetiche trattative, il cambio a sorpresa. Paolo Savona avrebbe