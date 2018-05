Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche 1-2-3 Giugno | ecco il programma

Le Giornate Nazionali delle Guide AIGAE rendono omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale : “Sabato 2 Giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, renderemo omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ai tanti italiani che hanno dato la vita per il loro Paese. Vedremo le Fortificazioni del Monte Sette Termini, in Lombardia. Attraverseremo la Linea Cadorna, che dopo la Linea Maginot è il più esteso complesso difensivo del XX° secolo. Percorreremo la strada militare di allora, attraversando per la maggior parte il bosco ma ...

Giornate Nazionali delle Guide AIGAE : grande opportunità di vedere i Borghi d’Italia - masserie disabitate e i Trulli in bicicletta : “Con le Giornate Nazionali la grande opportunità di vedere i Borghi d’Italia, masserie disabitate ed attraversare i Trulli in bicicletta”. Lo ha annunciato, Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane. Dal 23 Maggio al 3 Giugno più di 100 eventi in contemporanea, in tutta Italia e tutti gratuiti per le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Domani il Borgo di Affi sul Lago di ...

Domani Appia Day : fino al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche - tutti gli eventi gratuiti : “Domani nel Lazio l’Appia Day. Faremo con famiglie e tutti gli appassionati di escursionismo un percorso sul tratto di Via Francigena del Sud che da Itri direzione Fondi, porterà alla scoperta della Regina Viarum nel territorio del Parco dei Monti Aurunci”. Lo ha annunciato Daniele Ruggieri, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE del Lazio “Si partirà Domani, Domenica 27 Maggio, alle ore 9 da Itri dalla chiesa della Madonna delle Grazie. Il ...

Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae : “Ancora tanti altri eventi in tutta Italia” : “Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae. Ancora tanti altri eventi belli in tutta Italia. Domenica 27 Maggio ci sarà addirittura l’Appia DAY ad Itri. In Piemonte la più bella colonia di Peonie selvatiche. In Sardegna il bellissimo borgo di Laconi. In Abruzzo il paesaggio del piccolo Tibet. In Friuli – Venezia – Giulia, escursione notturna sulla foce dell’Isonzo. In Campania la vetta più alta della Penisola Sorrentina ed ...

Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : in Sardegna alla scoperta del Villaggio Minerario disabitato di San Vito : “Nella Sardegna sud-orientale e precisamente in una zona del Sarrabus (nome derivante dall’antica Sarcopos) a pochi km dalle bellissime spiagge granitiche della costa tirrenica, c’è un antico Villaggio Minerario e lo vedremo. Si tratta del Villaggio Minerario di San Vito, paesino di 3800 abitanti dove l’attuale economia è ancora concentrata sulla pastorizia, l’agricoltura, con agrumeti, oliveti vigneti, l’agriturismo, ...

Giornate Nazionali AIGAE : oltre 100 eventi in contemporanea - ben 3500 guide in campo per conoscere l’Italia : “Sarà l’Italia del Patrimonio geologico. Avremo la grande opportunità di visitare, vedere, ammirare, il Patrimonio Geologico dal 23 Maggio al 3 Giugno. Ben 100 eventi su tutto il territorio nazionale, in contemporanea e tutti gratuiti. In Abruzzo entreremo in un Canyon, sull’altopiano di campo Imperatore ma a San Salvo Marina visita guidata naturalistica tra le dune costiere con l’illustrazione delle caratteristiche botaniche, geomorfologiche e ...

Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con eventi a tutte le ore : “Dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con eventi a tutte le ore, nell’ambito delle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. In Sardegna di sera per un’ escursione naturalistica con i riflessi serali di una delle spiagge più belle nel Sito di Interesse Comunitario di Punta Santa Giusta. In Emilia – Romagna escursione notturna sensoriale lungo gli antichi sentieri di Montescudo dove cercheremo di affinare la ...

L’Italia dei sentieri sconosciuti : dal 23 Maggio al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Vedremo L’Italia dei sentieri che una volta univano borghi e paesini. In Piemonte, un tempo antichi sentieri riunivano in un’unica comunità la gente dei borghi di Pratolungo e Sottovalle, in provincia di Alessandria. Oggi la viabilità è cambiata e i due paesi sono separati da colline ricoperte di boschi rigogliosi e ricchi di fascino. Noi seguiremo questi sentieri, entreremo e vedremo i due borghi. E ancora In Puglia c’è la Valle degli Eremi. A ...

Vienna Cammarota : “Invitiamo tutti i siciliani a partecipare alle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche” : “Questo viaggio che sta conducendo Vienna Cammarota lo giudico davvero significativo perché da un lato ripercorre i vecchi percorsi che anche Goethe seguì nel corso del suo periplo in Italia ed in Sicilia in particolare, ma perché rappresenta un ritorno al viaggio in maniera molto lenta e quindi in maniera molto attenta ai luoghi, attenta a quelle che sono le caratteristiche culturali. E’ un segnale molto positivo. Vienna è un simbolo che noi ...

Più di 100 eventi in contemporanea per conoscere l’Italia : dal 23 Maggio al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con eventi a tutte le ore, nell’ambito delle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Ad esempio in Basilicata, a Melfi Passeggiata, serale, lenta verso il Bosco Frasca per scoprire la Biodiversità del luogo, godere di panorami incredibili verso il Vulture e verso il castello di Melfi, ascoltare la Natura in ogni sua forma. Vicino al laghetto faremo attività Yoga ...

Dal 23 Maggio al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Dal 23 Maggio al 3 Giugno in tutta Italia le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Riporteremo turisti nell’Italia colpita dal sisma ma entreremo in centinaia di borghi ancora non visitati e conosciuti, cammineremo da Nord al Sud e viceversa per andare alla scoperta di sentieri meravigliosi. Ed ancora panorami, la ricchezza geologica del Paese, siti archeologici e monumenti in borghi fantasma o all’interno di Parchi di ...