Giornata senza tabacco | ecco come uccide il fumo

Giovedì 31 maggio la Giornata Mondiale senza Tabacco : Appuntamento Giovedì 31 maggio al teatro Trieste 34, in via Trieste 34 a Piacenza, con due spettacoli dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30.

Giornata Mondiale Senza Tabacco : le campagne di LILT per dire no al fumo con un target speciale - i giovani : Materiale informativo nelle Sezioni e campagne di informazione ad hoc, con un occhio di riguardo verso i più giovani. La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori aderisce, come ogni anno, alla Giornata Mondiale Senza Tabacco e lancia la sua campagna di sensibilizzazione. Ogni anno la Giornata Mondiale Senza Tabacco ha un tema principale. Quello del World No Tobacco Day 2018, proclamato dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della ...

Milano : una sigaretta davanti a Palazzo Marino per la Giornata senza Tabacco [GALLERY] : 1/10 Stefano Porta/LaPresse ...

XV Giornata dello Sport a Marina di Ginosa : una Giornata di sano divertimento senza barriere : La lunga kermesse si concluderà nel Parco Comunale con le Asd Agilform e il Centro Kickboxing Gentile, che offriranno degli spettacoli dimostrativi di arti marziali, karate e kickboxing. Advertising ...

Mattarella - Giornata fiorentina : "Non possiamo farcela senza un'Europa unita" : Firenze, 10 maggio 2018 - "Benvenuto Presidente". Un lungo applauso ha accolto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella , arrivato alla Badia Fiesolana intorno alle 9.30 dove ha tenuto il discorso di ...

Orsato - dopo Inter-Juve seconda Giornata senza partite di serie A : seconda domenica consecutiva senza gare di serie A per l'arbitro Orsato, dopo le polemiche che lo hanno investito per la direzione di Inter-Juventus. Il 12 maggio, il fischietto italiano sarà in ...

Video Cosenza Trapani (4-2): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. I siciliani crollano in Calabria e scivolano terzi

Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista delle partite della 36^ giornata del campionato. Allegri senza Pjanic, squalificato dal giudice sportivo.

Badminton - Europei 2018 : i risultati della seconda Giornata. Viktor Axelsen e Carolina Marin avanti senza problemi : Si è completata la seconda giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. I tabelloni di singolare maschile e femminile, così come quelli di doppio maschile e femminile, si sono allineati agli ottavi di finale, in programma domani. Questi i risultati dei sedicesimi del singolare maschile Malkov V. ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della 16ma Giornata di A1. Giulia Gorlero e Giusy Citino firmano la salvezza di Cosenza : La sedicesima giornata di campionato della Serie A1 di Pallanuoto femminile consegna un verdetto definitivo, ovvero la salvezza matematica di Cosenza, dopo la vittoria al fotofinish sulla Florentia. Per il resto Catania continua a non avere rivali in Patria: andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno. Giulia Gorlero (Cosenza): il rigore parato a Giulia Bartolini nel secondo quarto evita la fuga delle toscane, che sarebbero ...

Nadia Toffa si mostra senza parrucca ai suoi fan: la conduttrice delle Iene indossa un turbante azzurro nel selfie con la sua mamma che ha commosso i fan.

Video Sicula Leonzio Cosenza (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita nella 35^ giornata della Serie C. Bruzi avanti con la rete di D'Orazio al 36'.

Duecento multe a Bolzano nella Giornata senza auto : Bolzano . Tantissime le famiglie che hanno gioito per una domenica diversa, da trascorrere in bici o di corsa per le strade della città .Vivicittà, Recycling show ed Orienteering hanno dunque colpito ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : ultima Giornata senza medaglie per l’Italia : ultima giornata ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona. La chiusura era dedicata alle prove a squadre del fioretto, ma non sono arrivate medaglie per l’Italia. Nella prova femminile la vittoria è andata agli Stati Uniti, che hanno sconfitto in semifinale un sorprendente Singapore con il punteggio di 45-30. Al terzo posto ha chiuso la Germania, che ha superato l’Italia nella finale per la medaglia di bronzo per 45-42. Il ...