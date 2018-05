Giornata delle bionde | 10 donne bionde che abbattono tutti gli stereotipi

Ambiente : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una Giornata al mondo delle foreste : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, ...

Torna la Giornata delle Dimore Storiche Italiane : tanti gli appuntamenti per domenica 27 maggio 2018 : Tante le iniziative di questa Giornata, come eventi eno-gastronomici, spettacoli, mostre, concorsi fotografici. Per consultare il programma completo con tutte le aperture regionali: www.adsi.it ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Giornata positiva - Yates non è al 100%. Proviamoci sullo sterrato delle Finestre…” : Chris Froome ha attaccato sulla salita di Pratonevoso e ha messo in crisi la maglia rosa. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha sfruttato al meglio le difficoltà di Simon Yates e si è portato da 3’22” dal leader. Il Giro d’Italia non è ancora chiuso e il britannico ci crede fermamente come ha dichiarato ai microfoni di RaiSport: “Una giornata positiva, è andata abbastanza bene. Questa è la prima tappa di tre ...

Spoleto - Giornata nazionale delle miniere : Geologia del Quaternario Laboratorio di Scienza della Terra di Spoleto, Ecomuseo Geologico-Minerario di Spoleto, parlerà del "Significato ambientale delle ligniti quaternarie umbre." Alle ore 17.30 a ...

Giornata nazionale delle miniere - domenica 27 maggio al pozzo Orlando : Geologia del Quaternario Laboratorio di Scienza della Terra di Spoleto, Ecomuseo Geologico-Minerario di Spoleto, parlerà del 'Significato ambientale delle ligniti quaternarie umbre.' Alle ore 17.30 a ...

Eventi da Nord a Sud : così l’Italia celebra il decennale della Giornata delle Miniere : Prende piede il turismo minerario in Italia: nello scorso anno (a dicembre 2017), oltre 200 mila persone hanno visitato almeno uno dei 41 siti o parchi minerari che fanno parte della rete nazionale, con una media di circa 4 mila visitatori a miniera e 500 turisti al giorno. Sono i dati della ReMI, la Rete promossa dall’ISPRA con l’obiettivo divulgare il turismo minerario, diffusi in occasione della X giornata nazionale delle Miniere (GNM) che ...

Fortune 500 - agGiornata la classifica delle aziende : Fortune ha aggiornato la classifica delle 500 maggiori società per fatturato quotate negli Stati Uniti, una classifica che quest’anno ha raggiunto la 64a edizione. Nessuna sorpresa su Apple che rimane in cima per quanto riguarda i profitti generati, pari a ben 48 MLD $, ma cala invece dal terzo al quarto posto per quanto riguarda il fatturato, comunque in crescita del 6 % rispetto all’anno scorso con un valore pari a 229,234 MLD $. Amazon si ...

Giornata della Biodiversità : in Italia oltre un quinto delle specie a rischio estinzione : Anche in Italia e nel Mar Mediterraneo la Biodiversità è in pericolo. Inquinamento e marine litter, in primis, ma anche cambiamenti climatici, alterazione dell’habitat, specie aliene invasive e sovra sfruttamento delle risorse naturali sono i principali nemici di questo capitale naturale, di cui l’Italia è uno dei paesi più ricchi in Europa, ospitando circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente ...

Giornata mondiale delle api - Fao : "Proteggerle per il futuro dell'alimentazione" : ... animali, esseri umani e ambiente " spiega da Silva Le innovazioni sono necessarie e devono basarsi sulla creazione di conoscenza, dove la scienza si combini con le conoscenze e le esperienze locali,...

Giornata mondiale delle api - 75% delle colture dipende da impollinazione. Fao : “Proteggerle è tutelare il nostro cibo” : È la prima Giornata mondiale delle Api, voluta dalla Slovenia e istituita nel giorno anniversario della nascita di Anton Jana, pioniere dell’apicoltura moderna e tra i maggiori esperti della sua epoca. Tanto che quando l’imperatrice Maria Teresa fondò la prima scuola di apicoltura lo nominò direttore. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha esortato paesi e singoli individui a fare di più per ...

Oggi la Giornata mondiale delle api - gravemente minacciate da clima e pesticidi : Si celebra Oggi la prima Giornata mondiale delle api, iniziativa partita dalla Slovenia e sostenuta da altri 115 Paesi che ha ottenuto il riconoscimento dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso dicembre. La Giornata dedicata all’apicoltura vuole sottolineare il ruolo e importanza delle api e di altri impollinatori dal punto di vista economico, sociale e ambientale: tali insetti sono gravemente minacciati dagli effetti ...

Fao : nasce la prima Giornata mondiale delle api : Con un comunicato l’Onu ha invitato il mondo intero a prendere consapevolezza di quanto siano preziose le api per la sopravvivenza dell’umanità. I 115 stati membri delle Nazioni Unite hanno stabilito nello scorso dicembre 2017 che ci sarebbe stata una giornata rivolta a questo indispensabile impollinatore. Quindi si terrà oggi domenica 20 maggio 2018 il primo “World Bee Day”, un giorno dedicato alle api. Molti sono gli eventi organizzati in ...

Coldiretti - Giornata mondiale delle api : 10.38 Boom del miele nel carrello della spesa degli italiani con un aumento del 5,1% sugli acquisti nel 2017, spinto dalla svolta salutistica nei comportamenti alimentari degli italiani. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea divulgata in occasione della giornata mondiale delle Api del 20 maggio,istituita dall'Onu per riconoscere il ruolo insostituibile svolto da questo insetto,tanto che Einstein sosteneva che:"Se l'ape ...