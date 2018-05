Gioco d' azzardo | da Monza e Brianza 73 milioni in un anno di tasse volontarie

Gioco d'azzardo : il vertice promosso dalla Caritas Diocesana di Gaeta : Fiasco è stato quello di fare un appello ai giuristi per una forma aggregata di supporto tecnico, mobilitando anche le forze della cultura e della scienza. Tutti si sono mostrati concordi nel ...

No pubblicità sul Gioco d'azzardo La minaccia alle tv di SilvioBerlusconi è furioso con Salvini : Prima lo smacco per i ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico, lasciati in mano ai Cinquestelle, poi quel divieto assoluto, nel 'contratto', di pubblicità per giochi e scommesse Segui su affaritaliani.it

Le Iene – Pupo ed il Gioco d’azzardo : “vi racconto degli strozzini a cui chiesi i soldi per coprire 3 milioni di debiti” : Il cantante italiano Pupo, dopo 10 anni, torna al tavolo di un casinò durante il servizio de Le Iene andato in onda ieri sera Pupo, oltre che per la sua musica, è conosciuto per i debiti accumulati e la sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Un ‘vizio’ che Enzo Ghinazzi ha seppellito nel suo passato e che dopo 10 anni di astinenza torna a praticare. A seguito dei capitoli, scritti insieme a Le Iene, che l’hanno visto prima ...

Gioco d'azzardo e fisco : ecco perché in Italia lo Stato fa festa : Secondo un autorevole studio, il nostro Paese, a livello europeo, è quello che incassa più tasse dalla passione di milioni di giocatori

Fisco - entrate record dal Gioco d'azzardo : in Europa nessuno come noi : Il gettito fiscale proveniente dal giochi e scommesse è sempre più rilevante: il doppio di Francia e Regno Unito, il quadruplo di Spagna e Germania. nessuno gioca e scommette quanto gli italiani...

Il Fisco ringrazia la passione degli italiani per il Gioco d'azzardo : nessuno in Europa incassa come l'Italia : Se si considera la dimensione dell'economia nazionale, ovvero si rapporta il gettito dal settore dei giochi al Prodotto interno lordo, non ci sono uguali in Europa. I dati emergono da un focus che l'...

Le loot box sono Gioco d'azzardo? Electronic Arts ribadisce - assolutamente no : La calda stagione delle polemiche contro le loot box sembra finalmente raffreddarsi, dopo che la questione è arrivata sul tavolo di alcune nazioni europee che negli scorsi mesi hanno progressivamente adottato disegni di legge che le bandiscono definitivamente considerandole una forma di gioco d'azzardo.Electronic Arts è stato il publisher forse più coinvolto nelle polemiche relative alle loot box, e in un recente incontro finanziario i vertici ...

Gioco d'azzardo - in calo tra i giovani - ma cresce tra gli adulti : Gli adulti scommettono sempre di più, mentre è in calo il Gioco d'azzardo tra i giovani. Ecco i dati degli studi Ipsad ed Espad Italia

Gioco d’azzardo - in calo tra i giovani - ma cresce tra gli adulti : I giocatori d’azzardo sono sempre più adulti. Aumentano, infatti, quelli nella popolazione adulta, mentre diminuiscono quelli tra i 15 e i 19 anni di età. Mentre, In generale gli uomini (51,1%) giocano più delle donne (34,4%). Sono questi alcuni dei dati emersi da due nuovi studi Espad e Ipsad dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), secondo cui, complessivamente, nel corso del 2017, ...

Gioco d’azzardo aumenta tra gli adulti : in 10 anni quadruplicati i problematici. “Credono di diventare ricchi” : Gli adulti, soprattutto maschi, giocano sempre di più. E tra loro aumentano anche i problematici, quadruplicati negli ultimi dieci anni. Parliamo di italiani che giocano d’azzardo, dal Gratta e Vinci (che è il Gioco più diffuso), fino alle scommesse sportive. È il quadro che emerge dagli studi Ipsad ed espadItalia dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr). Il Gioco d’azzardo piace sempre ...

Cala il Gioco d'azzardo tra i giovani - ma aumenta tra gli adulti : -400mila tra gli under 19. Al Sud crescono però gli studenti-giocatori a rischio di gioco patologico -

Gioco azzardo : boom adulti - meno giovani : 13.28 Il Gioco d'azzardo è in calo tra i giovani, mentre cresce tra gli adulti. E' quanto emerge da uno studio del Cnr di Pisa, secondo il quale nel 2017 i giocatori della fascia di età compresa tra 15 e 19 anni sono stati 1 mln, con una diminuzione di 400 mila unità rispetto al 2014. Al Sud però, rileva lo studio, gli studenti-giocatori "problematici", a rischio di Gioco patologico, sono cresciuti.Nel complesso hanno giocato almeno una volta ...

Cala Gioco d'azzardo tra i giovani : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Cala il gioco d'azzardo tra i giovani mentre si registra un vero boom tra gli adulti: nel 2017 i giocatori-studenti nella fascia 15-19 anni sono diminuiti di 400mila unità ...

Codacons : vietare pubblicità Gioco d’azzardo per Roma-Liverpool : Codacons: diffida a Coni e Mediaset Roma – Il Codacons ha ufficialmente chiesto di non pubblicizzare il gioco d’azzardo per il match Roma-Liverpool. L’associazione si è per tanto rivolta al Coni, in qualità di ente proprietario dello Stadio Olimpico. Ma anche a Mediaset, che trasmetterà in tv l’evento sportivo. Il Codacons ha inoltre inviato una istanza alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo il sequestro dello ...