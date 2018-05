Giochi musou | ma cosa sono?

gqitalia

(Di giovedì 31 maggio 2018) Nintendo Switch ha accolto nella sua libreria questo 18 maggio la Definitive Edition di Hyrule Warriors, il particolare titolo uscito originariamente su Wii U nel 2014 e già convertito per 3DS che declina lo stile e l’immaginario della serie The Legend of Zelda nelle dinamiche tipiche dei, un vero e proprio genere dal gusto fortemente nipponico creato da Koei Tecmo Games. Ma aci si riferisce di preciso quando si parla di? La peculiarità di questo genere, nato dallo sforzo congiunto di Koei e Omega Force nel 1997 con l’uscita del primo Dynasty Warriors – cui hanno fatto seguito otto sequel canonici e decine di spin-off – è quella di proporre al giocatore storie in cui si affrontano una moltitudine di nemici con singoli personaggi dotati di una forza straordinaria. La parola “” significa infatti “colui che non ha ...