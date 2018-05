Giocare col fuoco dell' euro può bruciare la fiducia nel paese

Clamoroso annuncio di Cristiano Ronaldo : “è stato bello Giocare col Real Madrid” : Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro annunciando di fatto l’addio al Real Madrid dopo l’ennesima vittoria in Champions League Come un fulmine a ciel sereno è arrivato questa sera un Clamoroso annuncio da parte di Cristiano Ronaldo. Quella odierna potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia del Real Madrid. Le sue parole nel post partita, rilasciate a Bein Sport, hanno creato scompiglio tra i tifosi del Real ...

Morta carbonizzata in auto col papà - Arianna stava andando a Giocare la partita decisiva : Il Tennis club Schio la stava aspettando per il terzo match del torneo al quale era iscritta. La 17enne non è mai arrivata sul campo da gioco. H perso la vinta nel terrificante incidente che ha scosso l’intera provincia di Vicenza. L’arbitro della partita delle 13 ha telefonato alla giovane per capire dove fosse: era Morta da circa un’ora.Continua a leggere

Internazionali d’Italia – Il particolare ‘segreto’ di Caroline Wozniacki : “mi impediva di Giocare a Roma - succedeva sempre” : Caroline Wozniacki ha raccontato un particolare retroscena sull’assenza agli Internazionali d’Italia degli ultimi anni, dovuta ad uno strano… malessere Caroline Wozniacki è tornata a giocare gli Internazionali d’Italia dopo diversi anni di assenza. La tennista numero 2 al mondo infatti, negli ultimi 5 anni ha giocato in sole due edizioni al Foro Italico. Il vero motivo l’ha spiegato la stessa tennista danese in ...

Inter-Juventus - colpo di scena : aperta petizione per riGiocare la gara : Inter-Juventus- Non si placano gli animi. Inter-Juventus resta ancora oggetto di polemiche. Polemiche che potrebbero trovare riscontro in una clamorosa petizione sul sito “Change.org”, una petizione messa in atto dai fratelli Angelo e Sergio Pisani, legali di professione. LA petizione “L’arbitraggio offende i valori dello sport. Presenteremo un esposto a firma di migliaia di tifosi […] L'articolo Inter-Juventus, colpo di ...

Di Francesco : 'Credo nella rimonta col Liverpool. Lotta scudetto? Non è finita - la Juve deve venire a Giocare a Roma...' : Nel nostro mondo e nella vita regna il pessimismo, ma io voglio riportare tutto alla realtà'. IL CASO ULTRAS - 'Condivido pienamente i messaggi contro la violenza, certi personaggi non hanno niente a ...

Volley - Nations League 2018 : Italia obbligata a Giocare con gli uomini 'olimpici' - lotta per Tokyo 2020! Il regolamento e le difficoltà ... : Il regolamento è totalmente sbagliato, non si può obbligare una Nazionale a convocare obbligatoriamente dei giocatori che hanno disputato partite risalenti ormai a due anni fa! Nel mondo sportivo è ...

Pagare per Giocare e vincolo : l'inferno del calcio giovanile in "Ancora oltre la linea" : Luca Vargiu torna a parlare dei problemi che imperversano il calcio giovanile e che ancora tardano a essere risolti