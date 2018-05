Ginnastica ritmica | Europei 2018 | Farfalle | fateci volare L’Italia vuole il podio | che

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Agiurgiuculese e Baldassarri per un sogno - l’Italia ci prova a Guadalajara : L’Italia si presenterà con due individualiste agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica, entrambe pronte per stupire e per fare la differenza. Le gemelle Dina e Arina Averina sono le grandi favorite della vigilia ma le nostre Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri possono puntare in alto, ottenere un posto al sole e guadagnare un risultato di assoluto prestigio. Sarà difficile lottare per le medaglie, ma accedere a una Finale di ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Agiurgiuculese e Baldassarri per un sogno - l’Italia ci prova a Guadalajara : L’Italia si presenterà con due individualiste agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica, entrambe pronte per stupire e per fare la differenza. Le gemelle Dina e Arina Averina sono le grandi favorite della vigilia ma le nostre Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri possono puntare in alto, possono ottenere un posto al sole e guadagnare un risultato di assoluto prestigio: sarà difficile lottare per le medaglie ma accedere a una Finale ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia a caccia di un sogno - le Farfalle vogliono l'impresa. Sfida da oro con Russia e Bulgaria : Tra cinque cerchi, specialità in cui siamo Campionesse del Mondo, e tre palle/due funi possiamo dire la nostra, sempre Sfidando la Russia e anche la Bulgaria che in questi mesi è stata davvero ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia d’assalto - azzurre a caccia dell’oro. Le Farfalle ai raggi X : L’Italia è pronta per disputare gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le Farfalle, dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale grazie a delle prestazioni sbalorditive nei mesi passati, vanno a caccia del colpaccio nella rassegna continentale che torna a essere protagonista del calendario dopo due stagioni (negli anni dispari non partecipano i gruppi seniores). Le ragazze di ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : programma - orari e tv : Nel weekend del 1-3 giugno si disputeranno gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica a Guadalajara (Spagna). L’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Si preannuncia grande spettacolo, la squadra di Emanuela Maccarani ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, duellerà con Bulgaria e Russia per la conquista della medaglia d’oro nel concorso ...

Ginnastica ritmica - Milena Baldassarri Campionessa Italiana! Dominio assoluto tra all-around e specialità - sconfitta Agiurgiuculese : Milena Baldassarri si è laureata Campionessa Italiana di Ginnastica ritmica. L’atleta della Fabriano, allenata da Julieta Cantaluppi, ha trionfato nel concorso generale con il punteggio di 70.500 e succede così a Veronica Bertolini che si era sempre imposta dal 2013 al 2017. La 16enne ha dominato la gara disputata a Terranuovi Bracciolini (Arezzo): 18.000 al cerchio, 18.200 con palla, 16.500 con le clavette, 17.350 col nastro. La romagnola ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : le convocate dell’Italia per Guadalajara. Le Farfalle vogliono le medaglie! : Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica delle Nazionali Italiane di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per gli Europei che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. La rassegna continentale sarà aperta ai gruppi seniores, alle individualiste seniores e al team juniores. L’Italia punta in alto con le Farfalle che vanno a caccia delle medaglie, sono attese dalla super sfida contro Bulgaria e Russia sognando anche ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : date - calendario - programma - orari e tv. Spettacolo a Guadalajara - Italia protagonista : Nel weekend del 1-3 si giugno si disputeranno gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica a Guadalajara (Spagna). L’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Si preannuncia grande Spettacolo, la squadra di Emanuela Maccarani ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, duellerà con Bulgaria e Russia per la conquista della medaglia d’oro nel ...

Ginnastica ritmica - Campionati Italiani Assoluti 2018 : date - calendario - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 26 maggio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica ritmica. Al Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini (Arezzo) verranno assegnati i vari tricolori individuali (il campionato a squadre si disputerà su più tappe in autunno). Attenzione puntata soprattutto su Alexandra Agiurgiurculese e Milena Baldassarri, le due stelle del nostro movimento che si sono già messe in mostra ai massimi livelli internazionali e ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Alessia Russo sesta a Portimao - vince Mariia Sergeva : A Portimao (Portogallo) si è disputata la seconda tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Alessia Russo ha concluso il concorso generale individuale in sesta posizione con un totale di 59.850: 15.150 alla clavette, 15.350 al nastro, 15.750 alla palla (finalista di specialità con tutti i tre gli attrezzi) e 13.650 col cerchio i punteggi parziali dell’azzurra che ha disputato un’ottima gara. A trionfare è stata la ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia scatenata nelle Finali di Specialità - oro con i cinque cerchi : Dopo il secondo posto conquistato nel concorso generale, l’Italia chiude nel migliore dei modi la prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. A Guadalajara (Spagna), città che a giugno ospiterà gli Europei, le Farfalle hanno brillato nelle Finali di Specialità. Trionfo totale con i cinque cerchi, un esercizio perfetto valutato con 21.500 punti grazie al quale è stata sconfitta la Bulgaria (20.150), terza la ...

Ginnastica ritmica : Farfalle d'oro e d'argento in Spagna - storica Baldassarri : Con 21.500 punti impongono la loro supremazia sulle altre formazioni. L'individualista Milena Baldassarri vince l'argento con la palla e il bronzo con le clavette

Ginnastica ritmica - le farfalle azzurre si tingono d'oro e d'argento. Storica Baldassarri : GUADALAJARA , SPAGNA, - Le finali della World Challenge Cup di Guadalajara hanno regalato emozioni uniche. I 5 cerchi delle farfalle azzurre si tingono d'oro. Con 21.500 punti Maurelli e compagne ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia seconda a Guadalajara - Farfalle battute dalla Bulgaria. Baldassarri ottima quarta : Milena Baldassarri è stata strepitosa nel concorso generale individuale: quarto posto , 69.350, a nove decimi di distacco dalla russa Arina Averina, vicecampionessa del Mondo che in questa occasione ...