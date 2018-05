Giappone | la prima città basata sulla blockchain

Le prima bevande alcoliche di Coca-Cola sono in vendita da oggi - in Giappone : Coca-Cola ha messo in vendita in Giappone le sue prime bevande alcoliche: sono tre, tutte frizzanti e al sapore di limone, con un tasso alcolico del 3, 5 e 8 per cento. L’obiettivo di Coca-Cola è espandersi tra i più The post Le prima bevande alcoliche di Coca-Cola sono in vendita da oggi, in Giappone appeared first on Il Post.

Judo - Grand Prix Hohhot 2018 : Italia a secco di podi nella prima giornata - il Giappone conquista tre vittorie : Italia a secco di podi nella prima giornata del Grand Prix di Hohhot 2018, in Cina, dove il Giappone ha dominato la scena nella prima giornata di gare. Elios Manzi, al Grande rientro del circuito del Grand Prix, è stato sconfitto al primo turno della categoria -66 kg contro il russo Abdulzhalilov, che ha sconfitto l’azzurro con un ippon a poco più di un minuto dalla fine di un incontro fino a quel punto estremamente equilibrato. Manzi, in ...

Rugby – Azzurri in raduno : la Nazionale italiana a Montichiari prima del Giappone : La Nazionale italiana di Rugby in raduno a Montichiari, venerdì si vola in Giappone Inizia a pochi passi dal Lago di Garda il tour estivo della Nazionale italiana Rugby che si raduna questa sera a Montichiari, in provincia di Brescia, in vista della partenza per il Giappone fissata per venerdì da Milano Malpensa. Tra domani mattina e giovedì sera i 31 Azzurri convocati dal CT Conor O’Shea si alleneranno presso gli impianti dei Rugby Calvisano ...

Giappone : il treno parte 25 secondi prima - le scuse dell’azienda : Giappone: il treno parte 25 secondi prima, le scuse dell’azienda Il capotreno non ha visto nessun passeggero in banchina e ha pensato di muoversi un po’ prima Continua a leggere L'articolo Giappone: il treno parte 25 secondi prima, le scuse dell’azienda proviene da NewsGo.

Abenomics in stallo : Pil Giapponese in contrazione per la prima volta da due anni : Dopo il brusco rallentamento della locomotiva tedesca - che nel primo trimestre ha dimezzato la corsa al +0,3% dal +0,6% degli ultimi tre mesi del

Volley : Nazionale Femminile - l'Italia battuta dal Giappone nella prima stagionale : BUSTO ARSIZIO , VARESE, - L' Italia Femminile , in evidente ritardo di preparazione, si fa battere nella prima amichevole della stagione, davanti al pubblico del Palayamamay di Busto Arsizio , oltre ...

Tre sfide Italia-Giappone : la prima si gioca a Busto : Il primo test match tra azzurre e nipponiche si disputerà lunedì 7 maggio alle 20 al PalaYamamay di Busto Arsizio e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione. La ...

Giappone : inflazione rallenta per la prima volta in 20 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Nespole Giapponesi : frutti primaverili ricchi di preziose virtù benefiche : Le Nespole giapponesi sono i frutti dell’Eriobotrya japonica, appartenente alla famiglia delle Rosacee. Da l gusto delicato, particolare, con una nota leggermente acidula, provengono dalla Cina, anche se in Giappone hanno conosciuto grande fortuna. Proprio in quest’ultimo, in fatti, avvennero i primi contatti con L’Europa. Ipocaloriche (28 calorie per 100 grammi), astringenti se acerbe, pertanto utili contro la diarrea, lassative se mature, ...

L’esercito Giapponese disporrà per la prima volta dal 1945 di un comando centrale : Stamattina a nord di Tokyo, in Giappone, ha aperto una base militare che funzionerà da comando centrale per l’esercito giapponese, che non dispone di un organo del genere dal 1945. La Costituzione del Giappone vieta al paese di avere un esercito, The post L’esercito giapponese disporrà per la prima volta dal 1945 di un comando centrale appeared first on Il Post.