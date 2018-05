GF VIP 2018 | al via il totonomi sul cast | Francesco Monte e tutti i favoriti

Grande Fratello VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast della nuova edizione : Non abbiamo mai smesso di parlare dei concorrenti e del cast completo del Grande Fratello VIP 2018, la nuova edizione si avvicina e con la versione NIP - anzi, versione d'Urso - che si avvia alla conclusione, gli autori e la squadra del reality show si concentrerà sull'edizione autunnale con i personaggi famosi. E si parla di nuovo della possibilità di avere ex gieffini nella versione VIP: il capo progetto del GF aveva escluso questa ...

Villa d'Este 2018 - auto da sogno e VIP sfilano al Concorso d'Eleganza : Rowan Atkinson è uno degli attori inglesi più conosciuti e apprezzati al mondo per aver creato negli anni '80 Mr. Bean. Nato come personaggio di

Mille Miglia 2018/ Il percorso del “museo viaggiante” : in gara 450 auto d'epoca e tanti VIP : Mille Miglia 2018, il percorso del “museo viaggiante”: in gara 450 auto d'epoca e tanti vip. Le ultime notizie: lo squadrone Alfa Romeo sulle strade (Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:28:00 GMT)

Festa della mamma 2018/ Frasi di auguri - immagini e idee regalo : ecco tutte le neo-madri VIP - 13 maggio : Festa della mamma 2018, Frasi di auguri, immagini e idee regalo: ecco tutte le neo-madri vip, dalla Freddi alla Cagnotto, passando per l'influencer Chiara Ferragni. 13 maggio(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:49:00 GMT)

Amici 2018 - eliminata Carmen Ferreri? Ecco cosa dicono i VIP : Ad Amici 2018 verrà eliminata Carmen o Emma sabato 12 maggio: la sfida non è stata annullata, almeno a oggi le cose stanno così, anche se le proteste del pubblico stanno proseguendo e pensiamo che andranno avanti fino a quando andrà in onda la sesta puntata e scopriremo se l'eliminazione di Carmen o Emma ci sarà o meno. Questa sfida è sicuramente protagonista del momento, se ne parla in ogni daytime e viene mostrato sia come le due ragazze ...

SFIDA EMMA VS CARMEN - CHI SARÀ ELIMINATO?/ Amici 2018 : i VIP si dividono - ma la Muscat è in vantaggio : EMMA Muscat e CARMEN Ferreri allo scontro finale? Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di una delle due perché sovrapponibili ma i professori di ballo hanno chiesto tempo(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:08:00 GMT)

SIMONA VENTURA/ Da Amici 2018 alla conduzione di Temptation Island VIP nel segno di Maria De Filippi : SIMONA VENTURA siederà questa sera nella commissione esterna di Amici: atteso un nuovo scontro con Heather Parisi, a causa delle diverse opinioni su Biondo.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:15:00 GMT)

Amici 2018 : Emma o Carmen? Intervengono anche i VIP : Amici 2018 La proposta di Rudy Zerbi di eliminare dalla gara di Amici 2018 una tra Emma Muscat e Carmen Ferreri continua a dividere il pensiero di molti, dai professori del programma, alle prese con una complicata scelta, ai fan dell’una o dell’altra cantante. Non fan qualunque, ma anche sostenitori vip, interpellati per creare ancora più attesa in vista della sesta puntata di domani sera, quando verrà deciso chi salvare e chi ...

Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per Benji e Fede in concerto nel 2018 : Siamo Solo Noise Summer Tour anche al Teatro Antico di Taormina : Al via la prevendita dei biglietti per Benji e Fede in concerto in estate con il Siamo Solo Noise Summer Tour 2018. Sono stati annunciati negli scorsi giorni i primi 7 concerti di anteprima Tour: si parte il 7 luglio dall'Etes Arena Flegrea di Napoli per far tappa a Reggio Emilia, Padova, Cattolica, Taormina, Lecce e Marina di Pietrasanta (Lucca). L'ultimo dei 7 appuntamenti al momento annunciati è atteso per lunedì 20 agosto a La ...

TEMPTATION ISLAND VIP 2018/ Simona Ventura conduttrice - le coppie : Giulia De Lellis nel cast? : TEMPTATION ISLAND Vip 2018, Simona Ventura conduttrice: tra le coppie in gara ci saranno anche Luca Onestini e Ivana Mrazova? Tutti i rumors sui partecipanti.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 22:30:00 GMT)

