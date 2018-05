Georgette Polizzi | La terapia più grande? Il mio lavoro

Georgette Polizzi e la sclerosi multipla/ “Dovrò imparare a conviverci con Davide Tresse” : Georgette Polizzi e la lotta contro la sclerosi multipla affrontata con coraggio e determinazione: la nuova vita, l'amore e la grande passione per la moda.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:24:00 GMT)

Georgette Polizzi attaccata dopo la diagnosi di sclerosi multipla : Da quando Georgette Polizzi ha confessato sui social di essere malata di sclerosi multipla è stata inondata di affetto da parte dei fan e anche di chi, come lei, deve fare ogni giorni i conti con la malattia e ha trovato nelle sue parole un incoraggiamento a non arrendersi. Non tutti però hanno preso bene la sua forza di volontà. Come infatti rivela in un video su Instagram, la ex protagonista di Temptation Island è stata anche attaccata per ...

Georgette Polizzi parla della malattia che l’ha colpita : A distanza di tempo Georgette Polizzi con un video su “Instagram” racconta per la prima volta pubblicamente cosa l'ha costretta su una sedia a rotelle:”Ciò che conta non è la diagnosi, ma la voglia di trasmettere a chi soffre di questa malattia bastarda, che se chi ne è affetto è più bastardo di lei può vincere !! Georgette Polizzi ha parlato per la prima volta pubblicamente, in un video sui social, della malattia che l’ha colpita, ...

