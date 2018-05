GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI Uomini e Donne | pioggia di critiche dal web anche per

GEMMA GALGANI e Marco Cappagli/ Uomini e Donne - gli sfoghi della dama su Facebook : Gemma Galgani e Marco Cappagli: storia al capolinea per la coppia del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere toscano interrompe la relazione con la dama torinese(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:00:00 GMT)

Giorgio Manetti lascia Uomini e donne?/ L'addio a GEMMA GALGANI e alla trasmissione per Anna Tedesco o.... : Siamo tutti pronti a scommettere che Giorgio Manetti tornerà anche nella prossima edizione di Uomini e donne ma la sua battuta lascia pensare tutto il contrario, lascerà o no?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:20:00 GMT)

Tina Cipollari fa la pace con GEMMA GALGANI Video : Domani, martedì 29 maggio, andra' in onda l'ultima puntata di 'Uomini e donne' over. Il dating show condotto da Maria De Filippi si fermera' per la pausa estiva riservando al suo pubblico ancora soprese. Nella prossima puntata [Video] assisteremo a un colpo di scena che lascera' i fan del trono over senza parole. Da lunedì 4 giugno la programmazione di 'Canale 5' prevede la messa in onda la seconda stagione della fiction 'Victor Ros' in prima ...

UeD : GEMMA GALGANI è alla fine. Le parole di Giorgio sono state determinati : Non se ne esce, Gemma Galgani non si dà pace e il suo percorso a Uomini e Donne è sempre più avventuroso. Nelle ultime puntate c’era stato un avvicinamento con Marco e pareva che tra i due potesse nascere qualcosa, ma la dama di Torino ha deciso di stupire tutti prendendo una decisone clamorosa. La protagonista del trono over ha infatti deciso di chiudere con il cavaliere che per parte sua ha preso malissimo la cosa. A farle fare ...

GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI / Uomini e Donne - la coppia si incontra a Torino. La dama in lacrime : La relazione tra GEMMA GALGANI e MARCO CAPPAGLI sembra essere sul punto di finire. La causa? Probabilmente il discorso di Giorgio delle scorse puntate che ha fatto riflettere la dama.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:41:00 GMT)

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI e Marco : una vacanza insieme come ultima chance? Due possibilità (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. come trascorrerà le vacanze Gemma Galgani dopo l'annuncio dell'addio di Giorgio Manetti? Marco la riconquisterà?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 07:05:00 GMT)

UeD : il pianto disperato di GEMMA Galgani. Trono over alla svolta - la dama di Torino lo conferma con dolore : Il Trono over suscita sempre molto interesse da parte del pubblico. In particolare, le vicende legate a Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Un tira e molla senza fine che fa sempre sperare i fan del programma di Maria De Filippi. Un bel colpo di scena ha fatto sospirare tutti durante l’ultima puntata registrata. Ancora una volta al centro dell’attenzione la dama di Torino, che sarà la vera protagonista indiscussa di questo finale ...

La scelta di GEMMA GALGANI a Uomini e donne : pianto disperato prima dell'addio Video : Grandi colpi di scena sono arrivo durante l'ultima puntata di questa stagione [Video] di Uomini e donne over registrata ieri pomeriggio. Ancora una volta al centro dell'attenzione c'è stata Gemma Galgani, che sara' la vera protagonista indiscussa di questo finale di stagione del dating show di Maria De Filippi con la sua attesa scelta finale. Anche per Gemma, infatti, arrivera' il momento di prendere una decisione finale e possiamo svelarvi che ...

Maria De Filippi - Nadia Rinaldi contro Marco Cappagli di Uomini e Donne : 'GEMMA GALGANI stai attenta' : Il cavaliere del Trono Over aveva detto di conoscere parecchi personaggi nel mondo dello spettacolo tra cui Nadia Rinaldi . L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi però ha dichiarato: 'Marco Cappagli di ...

Maria De Filippi - a Uomini e Donne tutti a bocca aperta : Tina Cipollari e GEMMA GALGANI - due ore di fila di delirio : Ieri durante le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno fatto pace . Secondo alcune anticipazioni pare addirittura che abbiano ballato insieme e su ...