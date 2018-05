Gaza | Onu | “Tra Israele e Hamas è l’escalation più grave dal 2014”

Gaza - Usa : “Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele” : Gaza, Usa: “Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele” Gaza, Usa: “Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele” Continua a leggere L'articolo Gaza, Usa: “Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele” proviene da NewsGo.

Gaza - Usa : 'Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele' : Gli Stati Uniti hanno chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu per discutere gli ultimi attacchi contro Israele dalla striscia di Gaza ad opera di Hamas e altri militanti. "Il ...

Gaza - Netanyahu : Consiglio diritti umani Onu a favore del terrorismo : Il premier Benjamin Netanyahu ha accusato il Consiglio dei diritti umani dell'Onu di sostenere il terrorismo con la sua approvazione di un inchiesta su Israele per i fatti di Gaza. "Nulla di nuovo ...

Gaza - ok Onu a Commissione inchiesta : 19.54 Il Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite ha autorizzato una Commissione d'inchiesta sugli scontri al confine tra Israele e Gaza e sulle presunte violazioni dei diritti umani nella Striscia, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. La risoluzione è stata approvata con 29 voti a favore, 2 contrari (Usa e Australia) e 14 astensioni. Decisione immediatamente respinta da Israele.Il Consiglio per i Diritti umani "ancora una volta ...

Schiaffo Onu a Israele : commissione d'inchiesta su Gaza. Mentre Erdogan arringa le folle : L'Onu "inchiesta" Israele. Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha votato a maggioranza una risoluzione in cui si chiede la istituzione di una commissione internazionale indipendente che indaghi sulle violenze a Gaza. La risoluzione è stata adottata con 29 voti a favore, 2 contrari e 14 astensioni. I due voti contrari sono di Stati Uniti e Australia. Tra i 14 astenuti, Regno Unito, Germania, Ungheria, Mentre, per restare ...

L'Onu demonizza Israele e ribalta la verità su Gaza : Ancora una volta si conferma che alL'Onu il mondo è sempre particolarmente capovolto. Intanto, sul tavolo di Al Hussein, non sono ancora arrivati i dossier su Siria, Yemen, Venezuela e altri teatri ...

