Gameloft entra a far parte di AESVI | l' Associazione che rappresenta l' industria dei

(Di giovedì 31 maggio 2018), l'chel'dei videogiochi in Italia, dà il benvenuto acome nuovo membro. Con questo ingresso, sale a 67 il numero di soci dell'che riunisce al suo interno i produttori di console, gli editori e gli sviluppatori di videogiochi con unatività totale del mercato di riferimento.è leader mondiale nello sviluppo e nella distribuzione di giochi per mobile. Dal 2000 sviluppa giochi per tutte le piattaforme digitali con una line-up che comprende sia brand di sua proprietà (come Asphalt Airborne e Modern Combat Versus,ti nel 2017 nella Android Excellence, o Dungeon Hunter) sia titoli frutto di importanti collaborazioni con prestigiosi marchi quali Universal, Illumination Entertainment, Disney, Marvel, Hasbro, Fox Digital Entertainment, Mattel e Ferrari. Il quartier generale disi trova a Parigi, ma ...