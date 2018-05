Gabriel è nato a Feltre | il piccolo è il figlio di due mamme

Arresti domiciliari a Gabriele Milito per aver assassinato la moglie Antonietta Ciancio : Il Gip del Tribunale di Lagonegro ha disposto gli Arresti domiciliari per il 75enne Gabriele Milito , per l'omicidio della moglie, l'insegnante Antonietta Ciancio originaria di San Severino Lucano, ...

Terrorismo - Gabrielli : sistema sicurezza italiano ha funzionato : Napoli , askanews, - "Non amplifichiamo, non facciamo ipotesi che non hanno corrispondenza con la realtà. Sottolineiamo che il sistema sicurezza in Italia ha funzionato. Credo che sia l'unico dato ...

Ecco il nuovo volto di Terminator : Gabriel Luna : Il ritorno della saga sui cyborg assassini venuti dal futuro continua a passo spedito. A pochi mesi dalla conferma, infatti, che James Cameron sarebbe tornato a produrre Terminator 6, sesto film nella serie iniziata con la pellicola del 1984, è stato annunciato anche il nuovo protagonista che darà il volto alla macchina killer: si tratta di Gabriel Luna, attore divenuto di recente noto per la sua interpretazione di Ghost Rider nella serie tv ...