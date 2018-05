Fumo : Veneto - in Consiglio premiate scuole partecipanti 'Smoke free class competition' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I riconoscimenti sono andati alla 2B della secondaria di primo grado “Monte Pasubio” di Torrebelvicino (Vi) e alla 2D della secondaria di primo grado “Bellavitis 2.0” di Bassano del Grappa (Vi) che si è aggiudicata un premio di 2000 euro da investire in materiale ed attiv

Fumo : Veneto - in Consiglio premiate scuole partecipanti ‘Smoke free class competition’ : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – In occasione della ricorrenza della giornata internazionale senza tabacco, il presidente del Consiglio Regionale del Veneto ha premiato questa mattina a Palazzo Ferro Fini i partecipanti al progetto di prevenzione ‘Smoke free class competition”. ‘Siamo lieti di poter ospitare in questa sede una importante esperienza – ha esordito il presidente del Consiglio Regionale, Roberto ...