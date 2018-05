Fumo | nel mondo | ogni anno | 7 milioni di morti per le sigarette

Giornata Mondiale senza tabacco 2018 : 7 milioni i morti causati dal Fumo nel mondo : Sono numeri che fanno rabbrividire quelli ricordati oggi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che danno ancora una volta l’idea delle reali conseguenze provocate da un vizio come quello delle sigarette che mette a rischio la vita delle persone ma continua ad essere molto diffuso nel mondo nonostante campagne di sensibilizzazione e informazione che informano costantemente dei danni, spesso irreversibili, provocati alle ...

Nel mondo ogni anno 7 milioni di morti per Fumo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nel mondo ogni anno 7 milioni di morti per il Fumo : Nel mondo oltre 24 milioni di ragazzi tra 13 e 15 anni fumano, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l'80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, che sono anche ...

Giornata Mondiale contro il Tabacco : nel mondo 7 milioni di morti ogni anno per il Fumo : Il fumo uccide ogni anno 7 milioni di persone nel mondo, tra cui quasi un milione per le conseguenze di quello passivo: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in occasione della Giornata Mondiale contro il Tabacco. Nel mondo fumano oltre 24 milioni di giovani tra 13 e 15 anni, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l’80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, quelli in cui il numero ...

Il ruolo del Fumo nella sclerosi sistemica : Un gruppo di studio internazionale, del quale hanno fatto parte esperti italiani di Napoli, Padova, Brescia, Firenze, Verona e Roma, ha valutato l’effetto del fumo sulla gravità e sulla progressione della sclerosi sistemica. Si è osservato un impatto negativo di questa abitudine sui bronchi e sui polmoni. Jaeger e colleghi sono partiti dalla considerazione che i dati sul ruolo del fumo di tabacco nell’evoluzione della sclerosi sistemica sono ...

Fumo - plastica - cibo : tutti i divieti delle spiagge italiane nel 2018 : Fumo, plastica, cibo: tutti i divieti delle spiagge italiane nel 2018 L’arrivo dell’estate coincide con le ordinanze per regolare i comportamenti nei lidi. A Stintino stop a sigarette e limitazioni per asciugamani, le Tremiti dichiarano guerra a stoviglie non biodegradabili, a Ostia non si può mangiare nelle cabine degli ...

Fumo - plastica - cibo : tutti i divieti delle spiagge italiane nel 2018 - : L'arrivo dell'estate coincide con le ordinanze per regolare i comportamenti nei lidi. A Stintino stop a sigarette e limitazioni per asciugamani, le Tremiti dichiarano guerra a stoviglie non ...

Tonfo di occupati - in 8 anni nelle banche andati in Fumo 44mila posti di lavoro : Non si arresta l'emorragia occupazionale nelle banche italiane. In 8 anni il conto è salatissimo con 44mila posti di lavoro andati in fumo, di cui 13.500 solo nel 2017. Alla fine del 2009 i bancari ...

'Fumo di Londra' - Sordi con bombetta e ombrello nella Swinging London - Cinema - Spettacoli : Sordi anglofilo, divertente ma anche malinconico, innamorato 'della cara, vecchia Inghilterra' che in realtà già nel 1966 non esiste più. Ritorna Fumo di Londra , il primo film da regista di Alberto ...

Grado - madre e figlio muoiono asfissiati dal Fumo nel loro appartamento in fiamme : Terribile morte per madre e figlio in un appartamento in fiamme in via Riva Foscolo, a Grado , Gorizia, . Si chiamavano Elida Iussa, di 87 anni e il figlio Roberto Corbatto, di 51. L'allarme è ...

Contrabbando di sigarette - le «bionde» mandano in Fumo 10 miliardi di imposte nella Ue : Il Contrabbando di sigarette provoca nella Ue una perdita di oltre 10 miliardi di euro all’anno tra diritti doganali, accise e Iva. I collegamenti con la camorra e il ruolo della Libia. Da Polonia, Ucraina e Paesi dell’Est, ecco tutte le strade del Contrabbando...

Le «bionde» mandano in Fumo 10 miliardi di imposte nella Ue : Il contrabbando di sigarette provoca nella Ue una perdita di oltre 10 miliardi di euro all’anno tra diritti doganali, accisa e Iva. I collegamenti con la camorra e il ruolo della Libia. Da Polonia, Ucraina e Paesi dell’Est, ecco tutte le strade del contrabbando...

Fumo e fiamme nell'ospedale : pazienti evacuati dai vigili del fuoco : Incendio lunedì mattina alla Multimedica di Sesto San Giovanni. Il rogo - stando a quanto finora riferito dalla...

Roma - arsa viva nel parco : 'È stata soffocata dal Fumo' : Roma soffocata dalle fiamme che hanno avvolto gran parte del suo corpo. A uccidere Maria Cristina Olivi, la donna trovata carbonizzata all'alba del 20 aprile nel parco delle Tre Fontane all'Eur, sono ...