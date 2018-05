Fumo | la proposta | Giornata mondiale senza tabacco da ribattezzare

meteoweb.eu

: RT @avisnazionale: “Il tabacco spezza i cuori. Scegli la salute, non il tabacco” Quella proposta dall’OMS è un’immagine molto forte, scelta… - AriannaAmbrosi0 : RT @avisnazionale: “Il tabacco spezza i cuori. Scegli la salute, non il tabacco” Quella proposta dall’OMS è un’immagine molto forte, scelta… - SposatoCarla : RT @avisnazionale: “Il tabacco spezza i cuori. Scegli la salute, non il tabacco” Quella proposta dall’OMS è un’immagine molto forte, scelta… - albanese_vince : RT @avisnazionale: “Il tabacco spezza i cuori. Scegli la salute, non il tabacco” Quella proposta dall’OMS è un’immagine molto forte, scelta… -

(Di giovedì 31 maggio 2018)la ‘’ istituita dall’Organizzazionedella sanità (Oms), che si celebra oggi, per aumentare la sensibilizzazione al problema. Philip Morris International (Pmi) lancia quest’anno unaalle istituzioni e ai fumatori affinché l’evento diventi la ‘‘. “Secondo le stime – ricorda la multinazionale – saranno infatti moltissime le persone che continueranno a fumare nei prossimi anni, nonostante i ben noti rischi per la salute associati al: la stessa Oms prevede che nel 2025 ci saranno ancora oltre 1 miliardo fumatori, ovvero la stessa cifra attuale, nonostante le politiche di disincentivazione al. La scelta migliore per tutti i fumatori è quella di smettere, ma in molti non lo faranno. Fondamentale dunque – secondo Philip Morris International ...