Friuli Venezia Giulia | con Fedriga esce dalle rete contro discriminazioni per

E' boom di auto ecologiche - ma non in Friuli Venezia Giulia : Rispetto al primo semestre 2017, diminuiscono le polizze per gli acquisti auto : cala leggermente la percentuale di polizze richieste per l'acquisto di auto nuove, che passa dall'8,1% al 7,8%. In ...

Comunali - seggi aperti in Friuli Venezia Giulia : ballottaggi a Udine e Sacile : A Udine sfida diretta tra Vincenzo Martines (centrosinistra) e Pietro Fontanini (centrodestra), che due settimane fa avevano ottenuto rispettivamente il 35,86% e il 41,49% delle preferenze

Friuli-Venezia Giulia - 14enne lanciava oggetti dal cavalcavia : ferito un motociclista : Secondo alcuni testimoni, il giovane agiva con alcuni coetanei, buttando sulla strada delimitatori di velocità e altri oggetti.Continua a leggere

“Differenziamo i rifiuti durante le feste popolari” : parte dal Friuli Venezia Giulia la campagna per le Ecosagre : Organico, carta, plastica, vetro e lattine. Fare la raccolta differenziata durante le molte feste e sagre cittadine che vengono organizzate dimezza la produzione del rifiuto indifferenziato. Net Spa, la più grande azienda pubblica attiva nell’igiene ambientale in Friuli Venezia Giulia, lancia anche quest’anno l’Ecosagra, campagna per sensibilizzare sull’importanza di differenziare in modo corretto i rifiuti anche in un momento di festa. «Net, in ...

Debora Serracchiani kamikaze : umiliata in Friuli Venezia Giulia - vuole fare la segretaria del Pd : Dunque Debora Serracchiani , dopo aver governato il Friuli Venezia Giulia per cinque anni, aver rinunciato a ricandidarsi scegliendo il Parlamento nazionale e venendo eletta per il rotto della cuffia, ...

Mobilità sostenibile - le colonnine di ricarica arrivano al ristorante : a Pordenone la prima struttura del Friuli Venezia Giulia dedicata alle auto elettriche : L’eco sostenibilità passa da Pordenone. Il Podere dell’Angelo di Pasiano di Pordenone è il primo ristorante del Friuli Venezia Giulia a dotarsi di quattro colonnine per la ricarica delle auto elettriche. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Sky Gas & Power, azienda udinese attiva su scala nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas e che ha fatto della sostenibilità un proprio valore aggiunto dove la qualità ...

Debora Serracchiani : “Il Pd ha perso in Friuli Venezia Giulia perché non mi sono ricandidata” : “In Friuli Venezia-Giulia abbiamo perso probabilmente perché io non mi sono ricandidata“. Ne è convinta Debora Serracchiani. Si spiegherebbe così, secondo l’ex governatrice, la differenza tra gli oltre 307mila voti raccolti da Massimiliano Fedriga e i poco più di 144mila del candidato di centrosinistra Sergio Bolzonello. Non essere della partita la scorsa domenica, nella tornata che ha visto la Lega trionfare in maniera ...

Friuli Venezia Giulia - Udine ultima trincea del centrosinistra : al ballottaggio il dem Martines. Ma dietro il leghista Fontanini : Udine – Nel Friuli Venezia Giulia dove il centrodestra a trazione leghista fa man bassa di consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, l’ultima trincea è il comune di Udine, il capoluogo che, assieme a pochissimi altri centri urbani, non è stato sommerso a inizio marzo dall’ondata verde-azzurra a cui andava aggiunta la marea crescente pentastellata. In quella occasione il Pd aveva mantenuto un esile vantaggio, come voti ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - la lezione dell’oste per M5s : “Alex, io ero convinto. Li ho votati e sostenuti ma Giggino si sta dimostrando uguale agli altri. Vuole solo la poltrona. Ma te pare che oggi vanno con la Lega e domani con il Pd. Allora so come le mignotte!”. Preparatevi: dopo il crollo del M5s in Friuli Venezia Giulia i commentatori della politica saranno pronti a fare analisi e contro-analisi. Tireranno in ballo l’economia, la Legge elettorale, parleranno con il solito dizionario colmo di ...