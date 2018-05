Franco Di Mare sostituito a Uno Mattina Estate Lui si dedica alla fidanzata

Rai - a Unomattina si cambia : la nuova coppia. Dopo Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi ecco a chi tocca : Anche la Rai cerca di fare del suo meglio per preparare la stagione estiva. Senza i Mondiali di calcio, il lavoro è sicuramente più serrato. Il primo colpo dell’azienda è quello di dare il via da lunedì 4 giugno a “Uno Mattina Estate”. Su questo fronte la scelta è stata molto strategica, andando a scegliere una coppia giovane e, sperano in viale Mazzini, anche vincente. Da quest’anno, infatti, il programma avrà al ...

Non licenziate quelle maestre : l’appello di Franco di Mare : L’appello del giornalista Franco Di Mare giunge al quinto giorno dello sciopero della fame delle maestre . La protesta dei diplomati magistrali ha toccato nel vivo la coscienza di vip, semplici telespettatori, parlamentari e ministri. Dopo le trasmissioni di Canale 5 e La7, la principale rete nazionale ha dato risalto alla questione delle maestre licenziate dalla […] L'articolo Non licenziate quelle maestre : l’appello di Franco ...

Amedeo Laboccetta avverte Matteo Salvini : 'Quando Gian Franco Fini ha deciso di non fumare più ha perso colpi' : Ancora una volta Vittorio Feltri ha ragione, anche quando affronta temi fumosi come il tabacco, le Marlboro. Ed i tormenti di Matteo Salvini . Sottolineare che il fumo fa malissimo è un'ovvietà. Ma è ...

Franco rientra in gioco? La voce che fa tremare l’Isola. Secondo alcune indiscrezioni l’abbandono di Terlizzi sarebbe tutta una messa in scena. E un indizio pesantissimo lo confermerebbe. Marcuzzi nella bufera : Isola dei famosi, l’eliminazione dell’ex pugile Franco Terlizzi è avvolta dal mistero. E questa è solo l’ultimo evento che sta creando polemica all’Isola. Non era bastato il canna-gate che ha visto Eva Henger accusare Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ufficialmente iniziato. E non era bastata la voce Secondo la quale due naufraghi impegnati in Italia avevano ...