Francia | Deschamps | ' Resto sereno anche ora che Zidane è libero'

Francia - Deschamps : 'Un Mondiale senza l'Italia è triste' : Sull' as senza del l'Italia dalla Coppa del Mondo, il ct francese ha detto: 'Certo che l'obiettivo di Roberto Mancini di domani non è lo stesso del mio. Sta preparando cosa succederà dopo. Un Mondiale ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps lo inserisce nella lista dei sostituti della Francia : Rabiot rifiuta : Una lista di ventitré calciatori convocati, un'altra formata da undici sostituti , chiamati a mantenersi in forma per prendere eventualmente il posto di un compagno di squadra infortunato. E' questa la ...

Francia - il lusso di poter dire no al talento : gli “scarti” di Deschamps sarebbero titolari nell’Italia : La riserve della Francia sarebbero una manna dal cielo per la nostra bistrattata Italia, fuori dal Mondiale dopo il flop contro la Svezia La Francia si affaccia al Mondiale russo con grandissime ambizioni. La squadra di mister Deschamps è senz’altro tra le favorite del torneo, dopo aver raggiunto la finale agli Europei adesso ha la giusta maturità per puntare al colpo grosso. All’interno della rosa transalpina ci sono calciatori di ...