Francia : ad aprile prezzi produzione -0 - 6% su mese - +1 - 7% su anno : Parigi, 31 mag. (AdnKronos) – I prezzi alla produzione dell’industria francese, ad aprile, hanno registrato un calo dello 0,6% rispetto al mese precedente mentre hanno registrato una crescita dell’1,7% rispetto allo stesso mese del 2017. Lo rende noto l’Insee, l’istituto di statistica francese in un comunicato. A marzo i prezzi alla produzione in Francia avevano registrato una crescita dello 0,3% rispetto al mese di ...

PMI Servizi : dati di Italia - Francia e Germania ad aprile - : Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.

Auto : Francia - ad aprile vendite +9% - Fca +27 - 1% : Parigi, 2 mag. (AdnKronos) – Le vendite di Auto nuove in Francia, ad aprile, hanno registrato una crescita del 9%, attestandosi a 187.396 immatricolazioni, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Corretto per gli effetti di calendario la progressione è del 3,6%. Lo rende noto il Ccfa, il Comitato dei costruttori di Auto francese.Nei primi quattro mesi dell’anno le immatricolazioni di Auto nuove, pari a 744.238, hanno ...

Francia - stabili i livelli d'inflazione ad aprile : Teleborsa, - L'inflazione dovrebbe essere rimasta a livelli stabili in Francia, almeno secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese , INSEE, . Su anno l'inflazione ...

Fuga in Francia per i ponti di aprile e maggio : Se all'esterno l'ambiente tipico della campagna fuori della capitale invita a bagni di sole, camminate all'aria aperta, sfide di tennis e altri sport, all'interno le 21 camere , normali o suite, ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : domenica 8 aprile. Ultimi singolari - in palio la semifinale! : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Italia-Francia, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Davis. Si riparte dal punteggio di 2-1 per i francesi maturato dopo il netto successo nel doppio di Herbert-Mahut contro Bolelli-Fognini. Proprio dal ligure dovrà partire la rimonta azzurra in questa domenica, visto che il numero uno d’Italia scenderà in campo per primo contro Lucas ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora blitz Bardonecchia : gendarmi indagati - tensione Italia Francia - 3 aprile - : ULTIME NOTIZIE oggi, 3 aprile 2018, ultim'ora: blitz Bardonecchia, gendarmi indagati, tensione Italia Francia. Parigi non arretra.

Francia - Sncf annuncia sciopero treni il 3 e 4 aprile : La compagnia ferroviaria nazionale francese, Sncf, ha annunciato che uno sciopero di 48 ore dei lavoratori, il 3 e il 4 aprile, interromperà il servizio ferroviario in Francia e tra la Francia e l'...