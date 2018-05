Francesco Totti e Antonio Cassano sul campo insieme per beneficienza

“Cosa?”. Sì - l’ha detto. Francesco Totti - santo cielo : che gaffe clamorosa! E succede tutto in diretta : I motori? Fondamentali, certo, al Gran Premio di Montecarlo, ma i paddock erano anche invasi di star nel weekend più glamour dell’anno. Attori, stilisti, modelle, registi e sportivi: tutti nel principato per assistere al GP di Formula Uno. A fare gli onori di casa, il principe Alberto, Pierre e Andrea Casiraghi e la principessa Charlene, che per l’occasione indossava un lungo abito fantasia e con spacco vertiginoso firmato ...

Francesco Totti scriverà un libro per Rizzoli con il giornalista Paolo Condò : L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha pubblicato un video in cui ha annunciato la pubblicazione in autunno della sua autobiografia scritta insieme a Paolo Condò, giornalista di Sky Sport e della Gazzetta dello Sport con cui Il Post aveva The post Francesco Totti scriverà un libro per Rizzoli con il giornalista Paolo Condò appeared first on Il Post.

F1 – Totti a Montecarlo ‘manca’ il congiuntivo - la disastrosa intervista di Francesco [VIDEO] : Francesco Totti che gaffe, l’ex calciatore a Montecarlo per il Gp di Monaco di Formula Uno sbaglia un clamoroso congiuntivo durante un’intervista Francesco Totti è apparso a Montecarlo in occasione del Gp di Monaco. L’ex calciatore della Roma, accanto alla moglie Ilary Blasi, ha assistito al Gp di Monaco deliziandosi con lo spettacolo della Formula Uno. L’ex giallorosso è stato però intercettato dalla giornalista Federica ...

“Ecco com’è cambiato”. Francesco Totti - a un anno dall’addio al calcio lo ritroviamo così : Da quando lo abbiamo visto in lacrime in mezzo al campo, al termine di un Roma-Genoa che segnava la fine della sua lunghissima storia d’amore sul campo con la città eterna, ce lo siamo subito chiesto: ora che ha appeso le scarpette al chiodo, che fine farà Francesco Totti? Da quel giorno in cui lo abbiamo visto in lacrime, un nodo alla gola mentre con il microfono in mano salutava per l’ultima volta i suoi tantissimi tifosi, è ...

La notte del maestro : l’omaggio di Francesco Totti ad Andrea Pirlo : “Un giocatore con una classe immensa e una persona eccezionale”. Francesco Totti rende omaggio ad Andrea Pirlo i giorno dopo la partita d’addio del centrocampista al Meazza. Totti ha pubblicato questa mattina su twitter una foto che lo ritrae con Pirlo: “Grazie maestro per la splendida serata tra amici e per tutto quello che hai dato al calcio!”, scrive l’ex capitano della Roma sui social. L'articolo La notte ...

Roma - murales di Francesco Totti sfregiato Video : Non è la prima volta che accade. Il murales dedicato a Francesco Totti, situato nel rione Monti, è stato nuovamente deturpato da alcuni vandali, non contenti di vedere in quel luogo un simbolo della storia giallorossa. Il dipinto raffigurava il numero dieci della Roma durante un'esultanza molto particolare, avvenuta nel lontano 2001, anno dell'ultimo scudetto [Video] dei lupacchiotti. La vicenda L'ultimo restauro del murales risale solamente a ...

Roma. Francesco Totti è tornato in campo : Rieccolo il capitano Francesco Totti tornare in campo. Chiaramente non con la mitica maglia della Roma ma con il circolo Canottieri

Francesco Totti - assist a Malagò : 'Posso pure smettere' : LaPresse, Francesco Totti è tornato in campo. L'ex capitano della Roma ha disputato la finale di calcio a 5 del Torneo Sociale 2018 al circolo Aniene. Suo compagno di squadra Giovanni...

Dopo Capri il compleanno di Ilary Blasi continua a Roma con Francesco Totti [FOTO] : 1/11 ...

“Wow!”. Buon compleanno Ilary. E Francesco… La sorpresa di Totti per la Blasi è pazzesca (e dolcissima). Un’organizzazione davvero impeccabile! : Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Lui, ex calciatore e volo della Roma, lei, ex letterina di Passaparola e ormai conduttrice collaudata che lo scorso anno ha riscosso successo con la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Mamma, moglie e grande lavoratrice, Ilary ha appena compiuto 37 anni e per lei Francesco ha organizzato un compleanno da sogno. L’ex capitano della Roma ha ...

Francesco Totti/ Duetto in diretta con Gianni Morandi sulle note di "Grazie Roma" (Amici) : Francesco Totti è ospite questa sera di Amici su Canale 5: l'ex capitano della Roma torna in uno show di Maria De Filippi a pochi giorni dalla storica impresa della sua squadra in Champions(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:45:00 GMT)

Gianni Morandi ad Amici 2018 canta e palleggia con Francesco Totti e apre il 2° serale con due medley (video) : Si è esibito in due esibizioni corali Gianni Morandi ad Amici 2018, chiamato ad aprire il secondo serale di quest'edizione del talent show in onda su Canale5 sabato 14 aprile. Dopo l'ingresso di Francesco Totti, con cui Maria De Filippi ha celebrato il trionfo della Roma sul Barcellona in Champions League invitando l'ex capitano giallorosso a fare da motivatore per i suoi concorrenti, è toccato a Gianni Morandi aprire le danze della seconda ...

