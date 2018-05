Francesco Bagnaia | GP Mugello 2018 | “Non vedo l’ora di correre sulla pista di casa

Moto2 - GP Mugello 2018 : Francesco Bagnaia vuole la vittoria in casa nella categoria più “italiana” del Motomondiale : Il Mondiale della Moto2 sbarca in Italia per il suo Gran Premio di casa (clicca qui per programma e tv). No, non è un refuso. La classe mediana del Motomondiale, infatti, sembra sempre più una Coppa Italia. Cinque gare disputate ed altrettante vittorie di piloti italiani. Tre per Francesco “Pecco” Bagnaia ed una a testa per Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini. Un dominio davvero impressionante che ha posizionato il portacolori dello ...

Moto2 - Mondiale 2018 : Francesco Bagnaia - un leader consapevole. Obiettivo iridato - poi la MotoGP : Il grande protagonista del MotoMondiale 2018 in casa Italia corre in Moto2 e si chiama Francesco Bagnaia. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è il leader indiscusso del campionato della categoria, con 25 punti di vantaggio su Miguel Oliveira, ha già vinto tre gare su cinque GP disputati e promette di proseguire su questa scia e di non fermarsi. Pecco è stato impressionante in questo avvio di stagione. Veloce, solido, continuo, corre con la ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia si porta a +25 su Oliveira. A bocca asciutta Baldassarri e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia centra il terzo successo della sua stagione in Moto2 (e quinta nei cinque appuntamenti per i colori italiani) e allunga in Classifica generale a +25 sul portoghese Miguel Oliveira che oggi ha concluso in sesta posizione. Punti importanti per il duo spagnolo composto da Alex Marquez e Joan Mir, mentre “zero” pesanti per Lorenzo Baldassarri (che era secondo) e Mattia Pasini che perde la quartaa ...

Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia vince da padrone a Le Mans e va in fuga nel Mondiale. Fuori Baldassarri : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) sempre più leader della classifica del Mondiale Moto2 (ora +25 su Miguel Oliveira), grazie alla splendida vittoria nel Gran Premio di Francia. A Le Mans il piemontese non ha lasciato scampo a nessuno (terza vittoria stagionale per lui e quinta su cinque appuntamenti per i colori italiani), partendo dalla pole position, prendendo il comando della gara, e non lasciandolo più fino alla ...

Moto2 - GP Francia 2018 : qualifiche. Francesco Bagnaia in pole a Le Mans! Vierge e Baldassarri in prima fila : Francesco “Pecco” Bagnaia centra la sua prima pole in carriera in Moto2 e, quindi, domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Francia 2018. A Le Mans il portacolori dello Sky Racing VR46 team non ha lasciato scampo agli avversari, ha piazzato subito in apertura di qualifiche il suo 1:36.188 e nessuno è stato in grado minimamente di avvicinarsi. Al secondo posto, infatti, si è classificato lo spagnolo Xavi Vierge (Dynavolt) ...

Moto2 - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Francesco Bagnaia il migliore davanti a Mir e Schrotter : Si riscatta Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing Team VR46) nel secondo turno delle prove libere del GP di Francia, quinta prova del Mondiale 2018 di Moto2. Caduto nelle PL1 di stamane, il centauro italiano ha saputo ripartire, svettando davanti a tutti con il crono di 1’37″082. Una prestazione solida quella del pilota piemontese, sempre più in feeling con la sua Kalex e tra i candidati alla vittoria questa domenica. Da ...

Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri motivati a centrare il bersaglio grosso a Le Mans : Parlare della Moto2 come la categoria degli italiani non è certo un’esagerazione. Fino a questo momento è stato così. Il duplice successo, in Qatar ed in Texas, di Francesco Bagnaia, la vittoria di Mattia Pasini in Argentina ed il trionfo di Lorenzo Baldassarri, nell’ultimo round di Jerez (Spagna), certificano le grandi prestazioni dei piloti del Bel Paese. A Le Mans, quindi, si punta a replicare determinati risultati. Bagnaia, al ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Spagna 2018 : Francesco Bagnaia conserva la testa - Lorenzo Baldassarri si avvicina : Francesco Bagnaia si conferma in vetta alla graduatoria del campionato del mondo 2018 di Moto2. Il terzo posto del pilota piemontese a Jerez gli ha permesso di mantenere la leadership ma Lorenzo Baldassarri, vittorioso in Andalusia, si avvicina, distanziato di appena 9 lunghezze. Guadagna posizioni anche Miguel Oliveira, terzo a 10 punti do “Pecco”, mentre Mattia Pasini scende in quarta posizione (58 punti). LA Classifica Mondiale ...

Francesco Bagnaia - GP Spagna 2018 : “Un terzo posto importante per il campionato” : terzo al termine del GP di Spagna 2018, quarto appuntamento del Mondiale di Moto2, Francesco “Pecco” Bagnaia analizza la sua gara a Jerez de la Frontera. Una corsa caratterizzata dal grande caldo e dalla presenza di un vento fastidioso che non ha agevolato la guida dei centauri. “Una gara non facile perché oggi con questo caldo abbiamo sofferto molto – le parole di “Pecco” ai microfoni di Sky Sport – ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Alex Marquez davanti a tutti a Jerez. Lorenzo Baldassarri secondo - Francesco Bagnaia quinto : Francesco Bagnaia ha chiamato, Alex Marquez ha risposto. Il pilota catalano è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere di Moto2 del GP di Spagna. Il pilota del team Marc VDS ha fatto segnare un tempo di 1’42″537, migliorando di tre decimi il crono con cui il torinese aveva chiuso davanti a tutti la mattina. Erano loro i favoriti della vigilia e la prima giornata a Jerez lo ha dimostrato. Bagnaia ha avuto qualche ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 1. Francesco Bagnaia batte il primo colpo a Jerez. Terzo Romano Fenati : Il weekend del GP di Spagna comincia alla grande per Francesco Bagnaia, che a Jerez ha ripreso il discorso da dove lo aveva lasciato. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, unico a scendere sotto l’1’43”, in 1’42″836. Il torinese ha mostrato un passo già convincente, avvicinando più volte il suo miglior crono, senza però migliorarlo solo per questione di ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Americhe 2018 : Francesco Bagnaia torna in testa davanti a Mattia Pasini e Alex Marquez : Francesco Bagnaia è il nuovo leader della Classifica Mondiale di Moto2. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 si è ripreso la vetta vincendo la sua seconda gara dell’anno, nel GP delle Americhe, su tre disputate. Alle sue spalle ci sono Mattia Pasini, primo fino ad oggi e settimo ad Austin, e Alex Marquez, che oggi ha chiuso al secondo posto. In quarta posizione, invece, Miguel Oliveira, salito quest’oggi sul podio. La Classifica ...

Moto2 - GP Americhe 2018 : Francesco Bagnaia - COLPO DOPPIO! Vittoria e testa della classifica! 7° Mattia Pasini : Due vittorie in tre gare. L’inizio della stagione non poteva essere più soddisfacente per Francesco Bagnaia, che ha vinto il GP delle Americhe di Moto2. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha completato una gran rimonta ai danni di Alex Marquez (Marc VDS EG 0,0), facendo bottino pieno: successo e leadership nella classifica mondiale. Un trionfo fortemente voluto, dopo un inizio di weekend davvero difficile, cominciato con una caduta ...

LIVE Moto2 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : Mattia Pasini e Francesco Bagnaia a caccia di Alex Marquez : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DELLA MOTOGP Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP delle Americhe di Moto2. In pole position c’è Alex Marquez, che per tutto il weekend si è dimostrato particolarmente a proprio agio sul circuito texano. Gli italiani, però, sono in agguato, perché dietro a Sam Lowes, secondo, partiranno Mattia Pasini, leader del Mondiale, e Francesco Bagnaia. Per entrambi ...