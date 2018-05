optimaitalia

: #Fortnite celebra l'#NBA, quali contenuti a tema in arrivo - OptiMagazine : #Fortnite celebra l'#NBA, quali contenuti a tema in arrivo -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il mondo dinon dorme mai: se da un lato abbiamo infatti una community sempre attiva, che conta milioni e milioni di giocatori provenienti da tutto il mondo, dall'altro c'è un team di addetti ai lavori cresciuto in maniera esponenziale dall'esordio del gioco, e che sforna in continuazione nuovicon cui foraggiare un'utenza sempre avida e affamata di novità.Un titolo che sostanzialmente vive e prospera grazie alle nuove aggiunte al catalogo operate con grande continuità da parte di Epic Games, e che ovviamente guarda sempre con grande attenzione agli eventi del mondo reale. Se infatti l'uscita di Avengers Infinity War è stata l'occasione ideale per sfornareMarvel, con Thanos che ha presenziato inper un lasso di tempo considerevole, l'inizio delle finalissime dell'NBA sembrerebbero essere un pretesto più che sufficiente per sfornare ...