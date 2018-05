Force India | Mallya lascia la carica di amministratore

F1 - Mallya non è più l’amministratore delegato della Force India : motivi legali alla base della sua decisione : Vijay Mallya non è più l’amministratore delegato della Force India, il manager Indiano resta comunque azionista di maggioranza Colpo di scena in casa Force India, Vijay Mallya ha lasciato la carica di amministratore delegato del team. Dimissioni irrevocabili da parte del manager Indiano, artefice dello sbarco in Formula 1 della scuderia adesso in rosa. Mallya resta comunque azionista di maggioranza della squadra, uscendo però dal consiglio ...

F1 - Force India e Mercedes : quando l’antisportività è cosa pubblica… : Il GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1, non ha regalato molti spunti: la gara è stata relativamente noiosa con ben poche emozioni, poca azione in pista e nessun pilota che ha cercato di attaccare chi lo precedeva. Daniel Ricciardo ha dettato il ritmo e ha conquistato una vittoria di lusso nel Principato, Sebastian Vettel ha chiuso in seconda posizione precedendo Lewis Hamilton e recuperando così tre punti in classifica generale. A ...

F1 : la Force India pronta ad essere acquistata dalla Mercedes. Ci potrebbe essere anche un’alternativa… : Non è certo un mistero che le condizioni economiche della Force India non siano tra le migliori. Un problema che va avanti dal 2017 ed aggravatosi ulteriormente in questa stagione. E’ necessario quindi che il team venga rilevato da qualche gruppo, capace di garantire una sicurezza economica e finanziaria. Ebbene, le strade percorribili sarebbero due. La prima porta alla Mercedes e, vista la fornitura dei motori tedeschi di cui dispone la ...

F1 - Force India in difficoltà economica : la Mercedes pronta ad intervenire per acquisirne la proprietà : La Mercedes avrebbe in mente di rilevare la proprietà della Force India, essendo tra l’altro uno dei maggiori creditori della scuderia anglo-Indiana La Force India potrebbe diventare ben presto la scuderia satellite della Mercedes, come già la Toro Rosso lo è per la Red Bull. Le difficoltà economiche in cui versa il team anglo-Indiano hanno fatto drizzare le antenne al colosso di Brackley, che potrebbe sfruttare questa situazione per far ...

Formula 1 : la Force India monta una nuova ala - ma serve il manuale d'istruzioni : La vita ai box è dura, non c'è dubbio. Giri il modo, certo, scopri cose nuove e metti tutto quello che hai da dare per contribuire, qualsiasi sia il ruolo, alla vittoria del team; ma nei garage del ...

F1 Force India - Perez : «Dovremo essere perfetti nelle qualifiche» : ROMA - Dopo un inizio di stagione non facile, la Force India a Baku sembra aver ritrovato lo smalto delle ultime due stagioni, terminate al quarto posto nella classifica costruttori. Sergio Perez ha ...

F1 Force India - Perez : «Il sorpasso è piuttosto difficile a Barcellona» : TORINO - La Force India a Baku sembra aver ritrovato lo smalto delle ultime due stagioni, terminate al quarto posto nella classifica costruttori, dopo un inizio di stagione non facile. Sergio Perez ha ...

Acronis e Sahara Force India annunciano una partnership tecnologica ufficiale per la protezione dei dati : Acronis fornirà protezione completa dei dati e difesa dai ransomware basata su intelligenza artificiale per l’infrastruttura IT ibrida della scuderia, sia in stabilimento che in gara. Acronis, leader mondiale nella protezione e archiviazione dati su cloud ibrido, ha annunciato oggi la nascita di una partnership tecnologica ufficiale per la protezione dei dati con la scuderia di Formula 1 Sahara Force India. Acronis fornirà soluzioni di ...

F1 - Charlie Whiting : “I rapporti tra Ferrari e Haas? Tutto legale”. Risposta secca a McLaren e Force India : Qualche giorno fa McLaren e Force India avevano sollevato dei dubbi sulla correttezza della collaborazione tecnica tra Ferrari e Haas. I piani alti delle due scuderie avevano addirittura accusato il team americano di non prodursi una monoposto ma di acquistarla per buona parte da Maranello. McLaren e Force India sono state prontamente zittite da Charlie Whiting, direttore di corsa del Mondiale di Formula Uno, che ha dichiarato alla BBC: ...

Formula 1 - alla Force India restano quattro settimane per evitare il fallimento : Anche in Formula 1 si possono mettere i bastoni tra le ruote. È quello che ha fatto la Williams tentando di buttare virtualmente fuori pista i concorrenti della Force India. Il team Indiano, quarto ...

F1 Force India - Szafnauer : «La VJM11 possiede grandi potenzialità» : TORINO - Confermarsi per la Force India diventa sempre più difficile, dopo due quarti posti consecutivi nel Mondiale costruttori, soprattutto perché è aumentata la qualità della concorrenza. Renault, ...

F1 - guai economici per la Force India. “Prossime quattro settimane decisive per la sopravvivenza del team” : “Le prossime quattro settimane saranno decisive per sapere se sopravviveremo. Dobbiamo ottenere molto denaro in poco tempo“. A lanciare l’allarme è stato Bob Fernley, vicepresidente della Force India, ad Auto Bild. La squadra si trova infatti in una situazione critica dal punto di vista economico e rischia addirittura di scomparire nel giro di poche settimane. Il motivo è semplice: negli scorsi anni le entrate della F1 ...

Ferrari - il siluro di Force India e McLaren : 'Indagate sui rapporti tra Haas e Rossa' : Nemmeno il tempo di festeggiare per la vittoria di Sebastian Vettel nel debutto del Mondiale di Formula 1 nel Gp di Australia a Melbourne e la stagione della Ferrari potrebbe essere già arrivata a un ...

F1 - McLaren e Force India chiedono che venga indagata la relazione Haas-Ferrari : La Force India e la McLaren vorrebbero che la FIA avviasse un’investigazione in merito al rapporto di collaborazione tra la Haas e la Ferrari. Le ottime prestazioni della scuderia americana nel GP di Australia (terza fila in qualifica, quarto e quinto posto nel primo segmento di gara prima degli errori di fissaggio gomma ai box) non hanno convinto alcune scuderie. Le buone performance della Haas hanno sollevato delle domande sul rapporto ...