Fognini show | tris record! Fabbiano va k o con Coric

Fognini show. Ma ci possiamo fidare? : Uno abituato a sudare sui campi meno nobili di tutto il mondo e che ieri ha fatto fuori il giovane azzurro Sonego. E così, alla fine, la domanda è se possiamo fidarci di Fognini in versione Top 10 - ...

Internazionali d'Italia - Fognini show a Roma : Thiem ko al terzo set : Per la terza volta negli ultimi 4 anni, Fognini si qualifica per gli ottavi dove affronterà da favorito il tedesco Peter Gojowczyk , numero 53 al mondo. Sharapova-Nadal, allenamento in coppia a Roma ...