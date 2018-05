Fognini avanti | fuori Fabbiano

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - out Thomas Fabbiano. Rafael Nadal passeggia - avanti Serena Williams : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone maschile (29 Maggio). Avanti Nadal - Cilic e Del Potro. Bene anche Fognini e Fabbiano : Dopo l’interruzione per pioggia di ieri, Rafa Nadal ha raggiunto oggi il secondo turno al Roland Garros. Nonostante il successo in tre set, non è stato un esordio semplice per lo spagnolo, visto che Simone Bolelli ha messo in grande difficoltà il numero uno del mondo con una grandissima prestazione. Il bolognese ha avuto anche quattro set point nella terza frazione, ma Nadal ha annullato tutto, vincendo 11-9 al tiebreak. Buona la prima ...

Roland Garros - vince Nadal. Avanti Fognini : Pioggia anche oggi protagonista durante tutta la mattinata al Roland Garros nella terza giornata del torneo. Si rivedono sul campo Philippe Chatrier, Rafa Nadal e Simone Bolelli interrotti ieri sul 6-...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : martedì 29 maggio. Vince Fognini. Bolelli lotta al tie-break ma si arrende a Nadal! In campo anche Fognini. Avanti anche Fabbiano - fuori Lorenzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...

Tennis - Fognini in semifinale a Ginevra Qualifiche Parigi - avanti cinque azzurri : Per il compleanno , 31 anni oggi, auguri!, Fabio Fognini si regala la quarta semifinale stagionale a Ginevra, in Svizzera , 501.345 euro, terra, . Nei quarti il numero 19 Atp e seconda testa di serie ,...

Montecarlo - avanti Fognini e Checchinato : Roma, 17 apr. , askanews, Esordio positivo per Fabio Fognini e Marco Cecchinato al 'Rolex Monte Carlo Masters', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in ...

Tennis - Coppa Davis : Bolelli-Fognini ko - Francia avanti 2-1 dopo il doppio : GENOVA - L'Italia è di nuovo in svantaggio, stavolta per 2-1, contro la Francia dopo la seconda giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in corso sulla ...

