Firenze | incendio nella scuola materna | evacuati 150 bambini

Firenze - incendio in una casa : muore un uomo di 72 anni - in condizioni critiche la moglie : La moglie di 67 anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, dove è stata trasferita anche un'altra donna in condizioni meno gravi. L'uomo sarebbe deceduto per il fumo che ha invaso completamente l'abitazione della coppia al secondo piano. Il rogo, partito sembra da un annesso agricolo nel giardino, ha poi attaccato l'abitazione