Finals NBA – LeBron James chiude la bocca ai critici | “stessa Finale da 4 anni? Provate a

NBA Finals - le quote di Golden State-Cleveland : Warriors coi favori del pronostico : Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si sfideranno ancora una volta in una bellissima finale NBA nella quale Curry e soci partono favoriti Ancora una volta, per il quarto anno di fila, la finale NBA sarà tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3.00 ora italiana. Il fattore campo sarà decisivo nella prima sfida, dicono i bookmaker. Si gioca all’Oracle Arena di Oakland, dove i ...

Nba Finals - LeBron : "Stanchi di Cavs-Warriors? Qualcuno ci batta" : Alla fine l'epilogo scontato, quello che tutti pronosticavano a ottobre, in un modo o nell'altro si è concretizzato. Ma vietato far notare ai protagonisti di Warriors-Cavs la mancanza di pathos di un ...

Per la quarta stagione di fila, prima volta assoluta nella storia dello sport a squadre americano, le Finali di NBA si apprestano a vivere la stessa appassionante e spettacolare sfida, quella fra i Golden State Warriors, campioni della Western Conference e detentori dell'anello, e i Cleveland Cavaliers, campioni della Eastern Conference. Sarà ancora una volta Steph Curry contro LeBron James, con il "Prescelto" alla sua ...

NBA Finals 2018 : il quarto atto della saga Golden State-Cleveland : Dopo 82 partite di stagione regolare, dopo tutti i vari turni di playoff e due finali di Conference a gara-7, alla fine si ritorna sempre allo stesso punto, a quello scontro che ormai caratterizza da tre anni la NBA: Golden State contro Cleveland. Da venerdì comincia il quarto atto dell’eterna rivalità tra Warriors e Cavaliers. I pronostici di inizio anno sono stati rispettati, ma è stata una stagione completamente diversa da quella che ci ...

NBA Finals - Cavaliers preoccupati per Love : "Non è sicuro recuperi in gara-1" : Non è questione di pretattica, ma genuina preoccupazione. Se in casa Warriors tutti corrono al capezzale di Andre Iguodala, sperando che il secondo consulto medico a cui si sottoporrà gli permetta di ...

Finals NBA - Kevin Love potrebbe saltare gara-1 : la situazione : Cleveland Cavaliers alle prese con il caso Love, in vista di gara-1 delle Finals potrebbe essere costretto a restare fermo ai box Resta ancora incerta la partecipazione della stella dei Cleveland Cavaliers, Kevin Love, alla prima sfida delle Finals Nba contro i Golden State Warriors in programma giovedì notte alla Oracle Arena di Oakland. Love è rimasto vittima quattro giorni fa di un trauma cranico durante uno scontro di gioco con Jayson Tatum ...

Pronostici NBA Finals 31-5-2018 : Si gente, ci siamo, le NBA Finals sono arrivate. In programma gara 1 alla Oracle Arena tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers il 31 maggio 2018. La finale, come detto, sarà un rematch dell’anno scorso e di due anni fa in quanto gli Warriors e i Cavs sono tre anni consecutivi che si affrontano nella battaglia per il tanto ambito Larry O’Brien trophy. Pronostico Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers ...

Finals NBA 2018 in tv : date e orari diretta Golden State-Cleveland Video : In NBA si sono concluse le finali di Conference [Video]. Cleveland Cavaliers ha vinto per 4-3 contro Boston Celtics, grazie ad un super LeBron James, capace di mettere a segno nell’ultimo match 35 punti, corredati da 15 rimbalzi e 9 assist. Nell’altra sfida, invece, Golden State Warriors si è imposto per 4-3 contro Houston Rockets. Adesso ci attenderanno le Finals, che per il quarto anno consecutivo vedranno affrontarsi le stesse franchigie. Nel ...

Playoff NBA – La favola di Jeff Green - dall’operazione al cuore alle Finals : “pensavo di non poter giocare mai più e adesso…” : La favola di Jeff Green, da un letto d’ospedale alle Finals NBA: il cestista dei Cleveland Cavaliers che ha superato un intervento al cuore e adesso si gioca l’anello insieme a LeBron James Le Finals NBA di quest’anno ripropongono ancora una volta il duello fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers con in palio il tanto agognato anello. Sarà una finale ricca di campioni: da LeBron James a Kevin Durant, passando per Kevin ...

Playoff NBA – La legge di Golden State : Durant stende i Rockets privi di Chris Paul - Warriors alle Finals : In un’emozionante gara-7 delle Western Conference Finals, i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets staccando il biglietto per le NBA Finals per il 4° anno consecutivo Dopo la vittoria di Cleveland su Boston in una pazzesca gara-7, il quadro delle Finals si è finalmente completato nella notte del Toyota Center di Houston: sarà ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, rematch tra Cleveland Cavaliers e Golden State ...

Sarà ancora Golden State-Cleveland per il titolo, per il quarto anno consecutivo. I Warriors restano i tiranni del West, ma per mantenere il trono e guadagnarsi un nuovo rendez vous alle Finals con ...

Playoff NBA 2018 : Golden State rimonta Houston in gara-7 e vola alle Finals : Sarà ancora Golden State contro Cleveland. Proprio come i Cavaliers, anche i Warriors vincono gara-7 della finale di Conference in trasferta e staccano il biglietto per le loro quarte Finals NBA consecutive. Curry e compagni superano 101-92 gli Houston Rockets, che sono arrivati veramente vicini ad interrompere il dominio ad Ovest dei californiani e che sicuramente hanno pagato l’assenza di Chris Paul. L’infortunio dell’ex ...

Nba playoff - Houston-Golden State preview - vota : chi va alle Finals? : Tutto in una partita. Houston e Golden State si giocano il biglietto per le Finals in quello che forse è il match più atteso dell'anno. Le due squadre che hanno dimostrato in tutta la stagione di ...