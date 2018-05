Figc | nuovo corso allenatori | ci sono anche Pirlo | Batistuta e Gilardino

Italia : ecco chi è il nuovo commissario tecnico scelto dalla Figc Video : Adesso è arrivata l'ufficialita': sara' mister Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio Italiana. Come si apprende dal sito ufficiale dell'Ansa Agenzia Nazionale Stampa Associata, l'allenatore marchigiano ha firmato poche ore fa il contratto con la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio. La presentazione ufficiale agli organi di stampa - come si apprende da un comunicato della Federcalcio - avverra' in una ...

Italia - Mancini nuovo ct : accordo trovato con la Figc. Domani la firma : Manca soltanto la firma ma Roberto Mancini sarà il prossimo allenatore della Nazionale. La svolta negli ultimi giorni quando l'ormai ex allenatore dello Zenit ha concluso prima il campionato di Russia ...

ROBERTO MANCINI NUOVO ALLENATORE ITALIA/ Sarà ct della Nazionale - accordo con la Figc : Zenit ultimo ostacolo : ROBERTO MANCINI NUOVO ALLENATORE ITALIA: trovato l'accordo su tutto con la FIGC, Sarà lui il ct. C'è però un ultimo ostacolo da superare: l'irritazione dello Zenit.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:53:00 GMT)

CT ITALIA - ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE?/ Nazionale - incontro segreto ma il commissario Fabbricini (Figc) glissa : Ct ITALIA, ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE? Nella corsa a subentrare a Gigi Di Biagio l'ex allenatore del Milan sorpassa Roberto Mancini. Del suo staff dovrebbe fare parte anche Andrea Pirlo...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:40:00 GMT)

120 anni Figc - al Vinitaly un nuovo vino per sostenere opera San Patrignano : La Federazione Italiana Giuoco Calcio celebra i 120 anni della fondazione legando il suo nome alla comunità San Patrignano, attraverso la creazione di un vino che testimonia l’incontro di due eccellenze italiane in un’etichetta originale e in un’esperienza di solidarietà straordinaria. È la passione il filo conduttore che unisce i due mondi, solo in apparenza così distanti. La stessa passione che alimenta giorno dopo giorno ...

