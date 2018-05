Felice e raccomandata | Aurora Ramazzotti simbolo della nostra società

wired

(Di giovedì 31 maggio 2018) “È vero, sono”. Di fronte ad una simile dichiarazione non so se apprezzare la franchezza dio se criticarla per essere diventata ildi chi sceglie “una scorciatoia”. Proprio per questo ho voluto dare il tempo alla ventunenne figlia di Michelle Hunziker di dimostrare se il posto in prima serata se lo merita o è solo frutto di una bella spinta. Debuttare su Canale 5 affianco alla madre è stato perun suicidio mediatico: dopo i primi minuti del programma Vuoi scommettere?, ritorno in tv dello storico Scommettiamo che di Fabrizio Frizzi, si è scatenata sui social una shitstorm sulla giovane, colpevole, per i suoi detrattori, non solo di essere, ma di essere anche più brutta e meno bravamadre. Eppure, puntata dopo puntata, la piccolaha dimostrato che il posto da inviata se lo è meritato. Negli ultimi anni, in ...