Fazzolari | si al potenziamento aeroporto Fiumicino No al raddoppio

(Di giovedì 31 maggio 2018) Roma – Di seguito le parole di Giovanbattista, senatore di FdI. “Potenziare l’dientro l’attuale sedime, rendendolo l’hub dei voli di lungo raggio del Mediterraneo. Ma anche costruire il terzodel Lazio per i voli a breve raggio. Questa è la strada da seguire per aumentare il turismo in Italia. Non l’insensatodiper farne un bazar disordinato di voli con esigenze diverse. Progetto utile per le speculazioni dei soliti noti ma non certo per aumentare il turismo in Italia”. L'articolo: si al. No alproviene da RomaDailyNews.