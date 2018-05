Fallout 76 sarà un prequel… battle royal? Cosa sappiamo dal trailer

gqitalia

(Di giovedì 31 maggio 2018) A tre anni di distanza da4, Bethesda rispolvera uno dei suoi titoli più amati e lancia il teaserdi76. Cento secondi di immagini che ci fanno ripiombare nell’atmosfera postatomica della saga, risvegliando l’appetito dei fan in attesa di avere più dettagli nel corso del prossimo E3 di Los Angeles, in programma a metà giugno. Del nuovo capitoloche si svolgerà nel 2102 e checostruito intorno al Vault 76, già visto nei precedenti capitoli e progettato per contenere 500 occupanti, destinati a rimettere insieme i pezzi della società 20 anni dopo la guerra nucleare che ha distrutto il pianeta. Considerando che il primofu ambientato nel 2161, arrivando via via all’anno 2287 nel quarto capitolo, significherebbe che76 va ad inserirsi in un momento temporale precedente a ogni altro titolo, offrendo un tipo diverso di ...