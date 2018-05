Fallout 76 è un survival RPG online?

eurogamer

(Di giovedì 31 maggio 2018) Con il primo breve trailer di76 che volgeva al termine sia fan che addetti ai lavori hanno cercato di capire cosa potrebbe effettivamente essere questo nuovo titolo del franchise di Bethesda. Qualcuno aveva pensato a una sorta di: New Vegas per4 mentre altri hanno immediatamente puntato sull'idea di uno spin-off decisamente diverso rispetto alle meccaniche classiche della serie.Jason Schreier di Kotaku (solitamente piuttosto affidabile) ha raccolto le parole di tre persone che vengono definite famigliari con il progetto. A quanto pare76 è unRPGche si ispira pesantemente a giochi come DayZ e Rust. Uno spin-off in tutto e per tutto, un gioco che viene definito sperimentale all'interno della serie di.Originariamente il progetto sarebbe nato come un prototipo di una versione multiplayer di4, un modo per capire anche come ...