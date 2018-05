Falck Renewables e Vestas rinnovano la collaborazione in Norvegia

Falck Renewables passa nel FTSE Italia Mid-Cap : Importante passaggio in Borsa per Falck Renewables SpA, passata dall'Indice FTSE Italia Small Cap all' Indice FTSE Italia Mid Cap . A darne comunicazione è FTSE Russell, a seguito dei cambiamenti ...

Falck Renewables brinda alla trimestrale : Teleborsa, - Ottima performance per Falck Renewables, che a Piazza Affari scambia in rialzo del 5,73% dopo aver riportati conti in miglioramento nel 1° trimestre del 2018. Il risultato ante imposte è ...

Falck Renewables brinda alla trimestrale : Ottima performance per Falck Renewables , che a Piazza Affari scambia in rialzo del 5,73% dopo aver riportati conti in miglioramento nel 1° trimestre del 2018 . Il risultato ante imposte è positivo ...

Falck Renewables - in crescita tutti gli indicatori economici : Teleborsa, - Ricavi a 92,1 milioni di euro , +18,9%, rispetto a 77,5 milioni del primo trimestre del 2017; EBITDA a 54,8 milioni di euro , +21,0%, rispetto a 45,3 milioni del primo trimestre del 2017; ...

Falck Renewables - in crescita tutti gli indicatori economici : Ricavi a 92,1 milioni di euro , +18,9%, rispetto a 77,5 milioni del primo trimestre del 2017; EBITDA a 54,8 milioni di euro , +21,0%, rispetto a 45,3 milioni del primo trimestre del 2017; Risultato ...

Piazza Affari : in acquisto Falck Renewables : Seduta decisamente positiva per la società attiva nella green economy , che tratta in rialzo del 4,43%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Falck Renewables evidenzia un andamento ...