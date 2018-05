F1 | Wolff non si nasconde | “abbiamo detto ad Ocon di far passare Hamilton | è così e basta”

F1 - Toto Wolff : “Abbiamo dato un ordine ad Ocon. Non posso fornire una spiegazione precisa…” : “Abbiamo dato un’ordine a Ocon e non c’è una spiegazione ben precisa da darvi. E’ così e basta”. Questo è quanto ha detto il Team Principal della Mercedes Toto Wolff, intervistato da “The Last Hour”.-- Nel corso della gara di Montecarlo, aveva fatto discutere il comportamento del pilota della Force India (il citato Ocon), che aveva agevolato il sorpasso di Lewis Hamilton, nella fase centrale della corsa, dopo che il britannico si era ...

F1 – La Mercedes furiosa con la FIA - Wolff non le manda a dire : “questione Ferrari? Tutto questo è inquietante” : Toto Wolff si è scagliato contro la FIA per aver fatto i nomi di Allison e Sassi nell’ambito dei chiarimenti chiesti riguardo la batteria della Ferrari-- Toto Wolff non ci sta, il comportamento della FIA non è andato giù al team principal della Mercedes che non le ha mandate a dire a Charlie Whiting e ai suoi collaboratori. Il fatto di personalizzare la richiesta di informazioni nei confronti della batteria della Ferrari ha fatto infuriare ...

F1 – La Mercedes a Monaco per riscattare la delusione del 2017 - Wolff non ha dubbi : “i favoriti? Ferrari e Red Bull - ecco perchè” : Toto Wolff, il Gp di Monaco e i favoriti alla vittoria: il team principal Mercedes non ha dubbi Tutto pronto per il sesto appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti si preparano per l’attesissimo Gp di Monaco che, come sempre, regalerà emozioni uniche e speciali. Uno scenario fantastico, quello di Montecarlo, coronato dallo spettacolo che i piloti riusciranno a realizzare in pista. A caccia del riscatto dopo i deludenti risultati ...

F1 - Mercedes - Wolff rivela : 'Regolamenti 2019? Non si può sempre porre dei veti' : In un'intervista rilasciata ai microfoni di Auto Motor Und Sport, Toto Wolff ha parlato dei regolamenti 2019, sottolineando come Mercedes si sia presa il giusto tempo per valutare il concept aerodinamico proposto dalla Federazione Internazionale per il ...

F1 Spagna - Wolff : «Ha funzionato tutto a dovere - ma non bisogna dormire sugli allori» : BARCELLONA - Alla Mercedes non si erano depressi nel momento di difficoltà e non si esaltano ora nel momento della rinascita. Il team principal Toto Wolff alla stampa internazionale ammette: ' Abbiamo ...

Toto Wolff - GP Spagna 2018 : “Capisco la strategia della Ferrari. Non credo ci sia stata differenza con le gomme” : Il weekend del GP di Spagna ci ha riconsegnato una Mercedes dominante, come non si era mai vista in questo inizio di stagione. Le Frecce d’Argento hanno realizzato a Barcellona la prima doppietta della stagione, con Lewis Hamilton che ha preceduto Valtteri Bottas. Toto Wolff ha espresso la sua soddisfazione, in un’intervista rilasciata al sito Motorsport. “Weekend della svolta? Lo spero, ma dobbiamo considerare che il circuito ...

F1 Mercedes - Wolff : «Non possiamo competere col potenziale della Ferrari» : TORINO - Il team principal della Mercedes Toto Wolff non si illude che la stagione possa essere una cavalcata vincente, nonostante la prima vittoria e la vetta della classifica piloti ritrovata con ...