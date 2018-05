Europei di Praga | da domani nove azzurri in gara

Canoa slalom - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 10 gli azzurri in gara a Praga : Saranno 10 gli italiani in gara a Praga, in Repubblica Ceca, agli Europei Senior di Canoa slalom, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Nessun equipaggio azzurro in gara nella nella canadese biposto: andiamo a scoprire chi difenderà il tricolore nelle altre quattro specialità. Nel K1 maschile l’Italia può schierare la prima delle punte di diamante di questa spedizione: Giovanni De Gennaro (C.S. Carabinieri) ha chiuso al settimo posto in ...