«Europea e anti populista» Le Monde fa lo spot a Milano

Golf - European Tour 2018 : FRANCESCO MOLINARI - SEI UNICO! Trionfo da sogno nel BMW PGA Championship davanti a Rory McIlroy : Splendido, ineguagliabile, formidabile FRANCESCO MOLINARI. Il fuoriclasse italiano trionfa nel BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. L’azzurro è tornato alla vittoria una settimana prima del torneo a lui più caro, l’Open d’Italia, in occasione del quale il 18 settembre ...

Carburanti - Codacons : gli italiani pagano la benzina l’11 - 7% in più rispetto alla media Europea : Gli automobilisti italiani pagano la benzina l’11,7% in più rispetto alla media europea: lo rileva il Codacons, secondo cui il divario con gli altri Paesi è destinato a crescere nei prossimi giorni. “In base agli ultimi dati comunitari disponibili e resi noti lo scorso 14 maggio, per un litro di benzina si spende in Italia l’11,7% in più rispetto la media Ue: in Europa infatti un litro di benzina costa mediamente 1,437 euro al ...

Carcinoma a cellule renali avanzato : ok della Commissione Europea a Cabozantinib in prima linea : La Commissione Europea (EC) ha approvato Cabozantinib, al dosaggio di 20 mg, 40 mg e 60 mg, per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con Carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato a rischio ‘intermediate’ o ‘poor’. Questa approvazione permette la commercializzazione di Cabozantinib per questa indicazione in tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea, in Norvegia e Islanda. “L’approvazione odierna della Commissione Europea rappresenta ...

Nucleare - l'Italia finisce davanti alla Corte di Giustizia Europea : Alessandro Farruggia Roma 16 maggio 2018 " Sui rifiuti nucleari il nostro Paese usa la politica dello struzzo. Neghiamo il problema. Lo rinviamo. Nel caso migliore promettiamo, come ha fatto ripetutamente per quanto gli compete il ministro Calenda, ma poi come Paese non manteniamo. E ...

Governo - l’Unione Europea ‘avverte’ l’Italia : attenti a migranti e debito pubblico : Mentre riprende il tavolo tra Movimento Cinque Stelle e Lega per la trattativa di Governo, da Bruxelles arriva il monito su debito pubblico e immigrazione. A lanciare l’allarme sui conti pubblici è il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. “E’ estremamente chiaro che l’approccio deve essere quello di ridurre il debito” afferma Dombrovskis rispondendo a ‘Politico’ sulle sfide che ...

Ricerca - ricostruito l’antico genoma della lebbra : probabile origine Europea : La lebbra è una malattia dalle radici antiche ancora endemica in molti Paesi, con circa 200 mila nuovi casi l’anno. Secondo gli esperti il batterio della lebbra potrebbe aver avuto origine proprio nel Vecchio Continente. Lo affermano i Ricercatori delle università di Zurigo e Tubinga e dell’Istituto Max Planck di Jena, dopo aver ricostruito il genoma del ceppo più antico. Lavorando insieme ai colleghi tedeschi Verena Schünemann, ...

Salute : in Italia la resistenza agli antibiotici sopra la media Europea : In Italia, la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate in Europa e quasi sempre al di sopra della media europea. Nel nostro Paese Klebsiella pneumoniae carbapenemasi produttrice, considerato un superbatterio killer, e’ diventato in oltre il 50% dei casi resistente a tutti gli antibiotici. Le infezioni ospedaliere compaiono in circa 3 casi ogni 1.000 ricoveri acuti che avvengono in Italia, con un impatto sul Servizio ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Italia deferita da Corte Europea per Smog; Ue striglia Roma sui migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Italia deferita da Ue per Smog e richiamata anche per il caso migranti. "Atteggiamenti deplorevoli", l'attacco della Corte Europea (8 maggio 2018).(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:05:00 GMT)

La proposta Europea sui migranti che sta facendo arrabbiare l’Italia : E gli altri paesi di frontiera, come Grecia e Spagna: il centro del dibattito è la riforma del regolamento di Dublino, di nuovo The post La proposta europea sui migranti che sta facendo arrabbiare l’Italia appeared first on Il Post.

Apple - l'Antirust Europea apre un'indagine sull'acquisto di Shazam : Bruxelles teme che Cupertino possa usare i dati ricavati dall'app per sottrarre clienti agli altri fornitori di musica in streaming e convogliarli su Apple...

Call center - la 'tempesta perfetta' per anticipare la stretta Europea : Genova - 'Buongiorno signore, abbiamo per lei un'offerta ...': non sono pochi i cittadini che hanno notato, nelle ultime settimane, un aumento esponenziale delle telefonate dei Call center. Un diluvio ...

Shazam ed Apple - ecco perché parte l'indagine dell'Antitrust dell'Unione Europea : #Apple è pronta ad acquistare #Shazam. La notizia non è di attualita', semplicemente perché è nell'aria da tempo. Quella che è invece la novita' sostanziale delle ultime ore è il fatto che l'Antitrust dell'Unione Europea è pronta ad avviare un'indagine affinché l'eventuale operazione non scateni un effetto domino in grado di mettere in pericolo i consumatori. Quello che l'Europa non vuole permettere è che l'eventuale operazione non generi il ...

Golf - European Tour 2018 : Alvaro Quiros mantiene la vetta del Trophée Hassan II. Andrea Pavan 22° : C’è ancora Alvaro Quiros in testa al Trophée Hassan II a diciotto buche dalla fine. Lo spagnolo cominciava la terza giornata con un colpo di vantaggio sul resto della concorrenza ed ha chiuso il sabato esattamente con lo stesso score. È stata infatti una giornata complicata per tutti sul percorso del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, con score abbastanza alti. Lo stesso Quiros ha cominciato il suo round con un bogey alla 1, recuperando ma ...

Beach volley - European Tour 2018 Göteborg. Abbiati/Andreatta avanti! Battuti i lettoni : Missione compiuta per gli azzurri Amdrea Abbiati e Tiziano Andreatta che superano 2-0 i temibili lettoni Regza/Smits e volano agli ottavi di finale dove incontreranno nel primo pomeriggio una delle seconde classificate dei gironi preliminari. La coppia azzurra ha compiuto un mezzo capolavoro vincendo un tiratissimo primo set con il punteggio di 21-19. Nel secondo parziale i lettoni commettono qualche errore di troppo e la coppia azzurra ne ...