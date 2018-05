Euro e debito pubblico | Milena Gabanelli ha detto gravi inesattezze

Savona : "impossibile default del debito italiano"/ Video - "Di Maio mi disse di voler uscire dall'Euro" : Savona: "impossibile default del debito pubblico italiano", le parole del candidato ministro all'Economia del governo M5s-Lega 'stoppato' da Sergio Mattarella(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:12:00 GMT)

Governo : si parla di spread - debito ed Euro. Ma è il petrolio il vero problema : È riduttivo parlare di “confusione” per quello che sta succedendo in Italia, nemmeno la parola “caos” andrebbe bene. Ci vorrebbe qualcosa di più forte per indicare una situazione in cui nessuno sembra avere più la minima idea di cosa fare per tenere insieme il “sistema Italia” in evidente difficoltà. Come mai ci ritroviamo in queste condizioni? Uno dei problemi del dibattito politico (se così vogliamo chiamare gli scambi di insulti a cui ci ...

La crisi del debito pubblico - si può superare solo con l'Europa e non contro di essa : Non ci sono i fondamentali dell'economia dietro i primi segnali di una possibile crisi finanziaria italiana. C'è la crisi politica, lo stallo, la confusione, l'insondabilità delle prospettive.Come a Weimar, che aveva domato l'iper-inflazione e varato un grande programma di opere pubbliche, con la disoccupazione che cominciava a declinare. Ciò nonostante la crisi politica portò a quello che sappiamo, e qualche mese ...

Governo - Visco : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa. Nessuna scorciatoia per ridurre il debito pubblico” : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa“, il cui sviluppo “determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende”. Lo dice il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco nel suo intervento all’Assemblea annuale, sottolineando che “è importante che la voce dell’Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell’Unione europea” e ricordando che nei prossimi mesi sono in ballo decisioni di ...

La ricetta di Savona : "Europa più equa. Il debito si recupera con la crescita" : Mentre al Quirinale si discute se dare il ministero dell'Economia a Savona, il diretto interessato ha sintetizzato le sue...

Savona : «Voglio un’Europa diversa - ridurre debito con crescita ed export». Silenzio sull’Euro. Conte potrebbe salire al Colle con la lista : Il professore pubblica un comunicato in cui illustra le sue idee in materia di Unione Europea ma non si esprime sulla moneta unica. «Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa»,« il debito si riduce non con tasse e austeritàma tramite la crescita del Pil e l’export». Oggi il premier incaricato Conte potrebbe salire al Colle con la lista dei ministri ...

Savona rompe il silenzio : «Voglio un’Europa diversa - ridurre debito con crescita ed export». Conte potrebbe salire al Colle con la lista : Il professore chiarisce attraverso un comunicato le sue idee in materia di Unione Europea. «Voglio una Europa diversa, più forte, ma più equa», il debito si riduce non con tasse e austeritàma tramite la crescita del Pil e l’export». Oggi il premier incaricato Conte potrebbe salire al Colle con la lista dei ministri ...

Bce - Europarlamento - debito : il comunicato di Savona : - Assegnare alla BCE le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilit à monetaria e della crescita reale. - Attribuire al Parlamento ...

Ue - il Tesoro : evoluzione debito Italia non viola regole Europee : L'aggiustamento di bilancio realizzato nel 2017, con il deficit sceso al 2,3% del Pil, ha sottolineato il ministero dell'Economia, "viene ritenuto soddisfacente, alla luce dei costi sostenuti per il ...

Governo M5S-Lega - prima agenzia di rating Europea : dubbi su economia e debito : 'Insieme alla congestione istituzionale, la debolezza strutturale dell'economia italiana è dovuta alla scarsa crescita e al debito pubblico al 132% del Pil ', sottolineano gli strategist, aggiungendo ...

Governo Lega-M5s - Francia : “Italia rispetti impegni sul debito o la stabilità dell’Eurozona sarà a rischio” : Cinque giorni fa la stoccata era arrivata da Bruxelles. Ma il tema dei conti pubblici italiani interessa molto anche a uno degli stati fondatori dell’Europa unita: la Francia. La stabilità dell’area euro sarà “minacciata” se il nuovo Governo italiano non rispetterà gli impegni su debito e deficit sottolinea il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire. A un giorno dalla presentazione del contratto di Governo ...

Francia : 'Se l'italia non rispetta gli impegni sul debito - l'Eurozona è a rischio' : Il ministro dell'Economia francese ha comunque precisato: "Vedremo quali decisioni saranno prese dall'italia, io ribadisco quanto sia importante mantenere questi impegni a lungo termine per garantire ...

Francia : 'Se italia non rispetta impegni debito - Eurozona a rischio' : Se il nuovo governo italiano "si assumesse il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito" metterebbe a rischio l'intera eurozona. A sottolinearlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un commento sulla possibilità , peraltro smentita da M5s e Lega, che venga valutato l'azzeramento del debito. Per il ministro transalpino, inoltre, anche gli ...

Flat tax - Euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...