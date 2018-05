Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina | accordo con il Sassuolo per il centrocampo

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - anche Donsah per il centrocampo : Calciomercato Atalanta – Altra stagione entusiasmante per l’Atalanta che ha conquistato una nuova qualificazione in Europa League, adesso la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. Previsti diversi movimenti per il centrocampo, in particolar modo via Cristante pronto ad abbracciare la Roma, il sostituto potrebbe essere Soriano. Ma non è finita, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - inserimento per Thereau : doppia trattativa con la Fiorentina : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce da una stagione comunque positiva ma adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella in vista della prossima stagione. Un reparto pronto a subire grandi cambiamenti è l’attacco, i rossoblu si candidano ad essere protagonisti della prossima finestra di mercato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito Cyril Théréau, destinato a lasciare la Fiorentina. Sul ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - due colpi clamorosi in attacco per sostituire Higuain e Mandzukic : così si può sognare la Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano Allegri soprattutto quella di non ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - anche i biancocelesti su Simone Zaza : Calciomercato Lazio – La Lazio ha disputato una stagione entusiasmante nel campionato di Serie A, in particolar modo i biancocelesti hanno deciso di ripartire con Simone Inzaghi in panchina, l’obiettivo è migliorare l’ultimo risultato e tentare la qualificazione in Champions League. La dirigenza ha deciso di rispedire al mittente (Milan) le offerte per Ciro Immobile ma si cerca anche un altro attaccante, secondo indiscrezioni ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con tripla contropartita al Torino per Belotti : Calciomercato Milan – Il Milan sta lavorando intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Gennaro Gattuso, i nomi sul taccuino sono quelli di Depay, Dembele, Fellaini e Badelj, due di questi due potrebbero diventare rossonero. Ma continua la corsa ad un top player in attacco, il sogno è Immobile ma la pista è più che complicata, ecco perchè è tornata prepotentemente in pole la candidatura ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - offerta con contropartita alla Fiorentina per Federico Chiesa : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in questo inizio di Calciomercato, già messi a segno tre colpi importanti, si tratta dei difensori Asamoah e De Vrij e dell’attaccante Lautaro Martinez. Occhi anche per il centrocampo ed in casa Roma, il sogno di Luciano Spalletti porta a Nainggolan ma è più facile pagare la clausola di Strootman. I nerazzurri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante, in pole Verdi del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Spal e Cagliari guardano in casa Ternana : Il Calciomercato sta per infiammarsi, si preannuncia un’estate caldissima. Nonostante la retrocessione in Serie C, un calciatore che si è messo in mostra è l’attaccante Adriano Montalto, autore di 20 gol e protagonista della prossima finestra di mercato. Praticamente impossibile per la Ternana riuscire a confermarlo, secondo quanto riporta CalcioWeb due club di Serie A hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta di Spal e ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - può arrivate Hetemaj a parametro zero : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per la prossima stagione, l’intenzione è quella di migliorare l’ultimo risultato ed il presidente Ferrero è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. Si stanno valutando alcuni affari di mercato, uno potrebbe essere il centrocampista Perparim Hetemaj, in scadenza di contratto con il Chievo al momento il rinnovo sembra lontano. In caso di fumata nera è pronta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - deciso l’obiettivo per l’attacco : Calciomercato Udinese – Si è conclusa una stagione difficilissima per l’Udinese, il club bianconero ha raggiunto la salvezza con molti problemi, l’arrivo in panchina del tecnico Tudor ha portato a raggiungere la salvezza ma la conferma del croato non è scontata, sono in corso valutazioni in casa bianconera. Nel frattempo si pensa anche al mercato dei calciatori, secondo indiscrezioni di CalcioWeb il nome in cima alla lista per ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - duello Spal-Genoa per l’attacco : Il Calciomercato non è ancora arrivato nella fase caldissima, il campionato infatti è da poco terminato ma nel frattempo si stanno valutando le mosse per la prossima stagione. Obiettivi raggiunti per Spal e Genoa che adesso guardano con attenzione al futuro, in particolar modo mosse per l’attacco. Nel dettaglio secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nome in comune per l’attacco, si tratta di Samuel Di Carmine, autore di una ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Foggia - gli ultimi aggiornamenti sul tecnico Stroppa : Panchina Foggia – Dopo un inizio di campionato difficile in Serie B il Foggia ha cambiato passo, il mercato di gennaio ha portato a conquistare diversi risultati positivi e risalire in classifica fino ad arrivare ad un passo dalla qualificazione ai playoff. Adesso si sta programmando la prossima stagione, l’intenzione è quella di confermare i migliori e mettere a segno 2-3 colpi per tentare il salto di categoria. Si delinea anche la ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Spal - il punto sul tecnico Semplici : Panchina Spal – Si è conclusa una stagione molto importante per la Spal, il club ha raggiunto un obiettivo molto importante, la salvezza ed adesso l’intenzione è quella di programmare al meglio il futuro. La prima situazione da risolvere sarà quella riguardate la Panchina, novità per quanto riguarda il tecnico Semplici. L’allenatore ha ambizioni importante e punta un club di medio-alta fascia, si è parlato di Napoli e Sampdoria ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Crotone - le ultime su Zenga in vista della prossima stagione : Panchina Crotone – Delusione per il Crotone che non è riuscito a mantenere la categoria nel campionato di Serie A, fatali le ultime giornate con il pareggio nella gara casalinga contro la Lazio e la sconfitta contro il Napoli, due partite comunque proibitive, sulla stagione sono pesate però le dimissioni da parte del tecnico Davide Nicola, il sostituto Walter Zenga ha comunque disputato una buona stagione. Adesso il club calabrese sta ...