Epilessia resistente - nuovo dispositivo : Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) – Dalla ricerca nuove armi contro l’Epilessia resistente ai medicinali. Impiantato per la prima volta in Italia, presso l’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), un nuovo dispositivo per la stimolazione del nervo vago in un paziente affetto da Epilessia farmacoresistente. “L’innovazione tecnologica del nuovo dispositivo – spiega Roberta Morace, del Dipartimento di Neurochirugia ...