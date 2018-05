Epilessia | messo a punto un congegno non invasivo che prevede crisi imminenti

Blastingnews

: RT @StoneAngelNews: #Australia messo a punto un dispositivo non #chirurgico in grado di prevedere in anticipo #crisiepilettiche https://t.… - BrunoMaggi : RT @StoneAngelNews: #Australia messo a punto un dispositivo non #chirurgico in grado di prevedere in anticipo #crisiepilettiche https://t.… - StoneAngelNews : #Australia messo a punto un dispositivo non #chirurgico in grado di prevedere in anticipo #crisiepilettiche - break_point2016 : @marcofantasiatw @peripatetica_ Io ho qualità anni ottanta, posto che questo potrebbe essere un mio problema, ma pe… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) L'è una condizione neurologica, cronica o transitoria, caratterizzata da ricorrenti e improvvise manifestazioni di perdita della coscienza accompagnate da violenti movimenti convulsivi dei muscoli, dette "epilettiche". Un’importante scoperta nel campo dell’ingegneria neurologica arriva da Sydney, dove ricercatori australiani hanno sviluppato un sistema non chirurgico in grado di predire in anticipo se una persona sta per avere un attacco epilettico. L'apposito dispositivo è costituito da un macchinario che può essere facilmente posizionato su di un'anca e che, a detta degli esperti, sarebbe in grado di far scattare un allarme prima del disturbo cerebrale....