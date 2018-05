Eni conferma l' interesse con Qatar Petroleum per RTR

MitEni : presenta domanda concordato - conferma impegno per bonifica da Pfas : Vicenza, 16 mag. (AdnKronos) – Miteni Spa ha presentato oggi al tribunale di Vicenza la domanda per accedere al concordato preventivo in continuità aziendale. La richiesta si è resa necessaria per assicurare il mantenimento delle attività a seguito della difficile situazione finanziaria. Miteni è una società di proprietà del gruppo ICIG che ha rilevato l’attività nel 2009 da Mitsubishi acquisendone anche i debiti e la forza lavoro, ...

MitEni : presenta domanda concordato - conferma impegno per bonifica da Pfas (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nonostante questo difficile contesto, si legge in una nota, “l’azionista ha deciso di sostenere ancora Miteni e di investire ulteriormente ma nell’evidente necessità di un concordato per poter attuare il nuovo piano industriale in un’ottica di rilancio e riconversione della produzione”.Il nuovo piano, in via di definizione, punterà su prodotti innovativi con molecole anche non ...

MitEni : presenta domanda concordato - conferma impegno per bonifica da Pfas (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nonostante questo difficile contesto, si legge in una nota, "l’azionista ha deciso di sostenere ancora Miteni e di investire ulteriormente ma nell’evidente necessità di un concordato per poter attuare il nuovo piano industriale in un’ottica di rilancio e riconversione del

MitEni : presenta domanda concordato - conferma impegno per bonifica da Pfas : Vicenza, 16 mag. (AdnKronos) - Miteni Spa ha presentato oggi al tribunale di Vicenza la domanda per accedere al concordato preventivo in continuità aziendale. La richiesta si è resa necessaria per assicurare il mantenimento delle attività a seguito della difficile situazione finanziaria. Miteni è un

MitEni : presenta domanda concordato - conferma impegno per bonifica da Pfas (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nonostante questo difficile contesto, si legge in una nota, “l’azionista ha deciso di sostenere ancora Miteni e di investire ulteriormente ma nell’evidente necessità di un concordato per poter attuare il nuovo piano industriale in un’ottica di rilancio e riconversione della produzione”.Il nuovo piano, in via di definizione, punterà su prodotti innovativi con molecole anche non ...

MitEni : presenta domanda concordato - conferma impegno per bonifica da Pfas : Vicenza, 16 mag. (AdnKronos) – Miteni Spa ha presentato oggi al tribunale di Vicenza la domanda per accedere al concordato preventivo in continuità aziendale. La richiesta si è resa necessaria per assicurare il mantenimento delle attività a seguito della difficile situazione finanziaria. Miteni è una società di proprietà del gruppo ICIG che ha rilevato l’attività nel 2009 da Mitsubishi acquisendone anche i debiti e la forza lavoro, ...

MitEni : presenta domanda concordato - conferma impegno per bonifica da Pfas : Vicenza, 16 mag. (AdnKronos) – Miteni Spa ha presentato oggi al tribunale di Vicenza la domanda per accedere al concordato preventivo in continuità aziendale. La richiesta si è resa necessaria per assicurare il mantenimento delle attività a seguito della difficile situazione finanziaria. Miteni è una società di proprietà del gruppo ICIG che ha rilevato l’attività nel 2009 da Mitsubishi acquisendone anche i debiti e la forza lavoro, ...

Tim - Amos GEnish confermato ceo : 23.00 Il Cda di Tim ha confermato Amos Genish ceo. La nomina dopo che il fondo Usa Elliott ha preso il controllo della società. Vivendi "esprime soddisfazione" e "ribadisce il suo impegno industriale di lungo termine nell'operatore tlc". Nominato presidente Fulvio Conti. In attesa che la società ufficializzi la nomina, l'associazione anticipa gli "auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico".

Tim - cda per la riconferma di GEnish : MILANO - Seduta di Borsa ben intonata per Telecom Italia , segui il titolo , nel giorno del primo consiglio di amministrazione della 'fase Elliott': le case di investimento si aspettano la conferma ...

‘Ndrangheta - Cassazione conferma 12 anni per ex sindaco di Siderno Alessandro FigliomEni : “Intraneo” e “con un ruolo apicale” nella ‘Ndrangheta. Da ieri Alessandro Figliomeni, l’ex sindaco di Siderno del Pdl poi candidato dal centrosinistra a consigliere regionale nel 2010, può essere definito tecnicamente un mafioso. Le accuse che la Dda di Reggio Calabria gli ha contestato nell’ambito dell’inchiesta “Recupero” contro la cosca Commisso hanno il sigillo della Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza d’appello del 2016. ...

DomEnica In - Mara VEnier torna alla conduzione? La conferma social : Tra poche settimane la Domenica In targata Cristina Parodi andrà in archivio tra polemiche e voci in libertà. La doppia conduzione con la sorella Benedetta è finita ben presto nel mirino della critica. Dopo il passaggio di Massimo Giletti a La 7, con il conseguente trasloco de L’Arena, i vertici della tv di stato avevano deciso di affidarsi all’esperta giornalista per rilanciare la storica trasmissione televisiva. L’obiettivo era proporre un ...

DomEnica In - Mara VEnier al posto di Cristina Parodi/ La conferma su Instagram : da settembre di nuovo in Rai : Mara Venier prende il posto di Cristina Paodi a Domenica In? La bionda conduttrice conferma su Instagram in risposta ad alcuni fan. Da settembre il ritorno in Rai?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:50:00 GMT)

“Arriva lei!”. DomEnica In - terremoto alla conduzione. Dopo settimane di indiscrezioni - c’è la conferma della diretta interessata. Le sorelle Parodi sono già il passato : Che l’era delle sorella Parodi fosse al tramonto era cosa nota. Lo era già ad ottobre quando, da Lisbona, l’ex direttore di Rai 1 Del Noce aveva tuonato contro la conduzione delle sorelline piangendo sullo stato in cui era stato ridotto Domenica In, forse il format più duraturo di casa Rai. Adesso, Dopo settimane di voci , arriva la conferma. Al timone del programma, con l’obiettivo dichiarato di battere Barbara D’Urso e la sua Domenica ...

Mara VEnier torna a DomEnica In : la conferma su Instagram : Domenica In, la nuova conduttrice è Mara Venier: affiancherà Cristina Parodi da settembre Non ci sono più dubbi: Mara Venier torna a condurre Domenica In. Dopo settimane di indiscrezioni e gossip, la conferma è arrivata su Instagram. Dove zia Mara è sempre molto attiva e dove nelle ultime ore ha condiviso un video amarcord di […] L'articolo Mara Venier torna a Domenica In: la conferma su Instagram proviene da Gossip e Tv.