Enel si aggiudica la brasiliana Eletropaulo

Enel : si aggiudica gara in India - realizzerà 285 mw capacità eolica - 2 - : Enel Green Power, divisione rinnovabili del Gruppo Enel , è specializzata nello sviluppo e gestione di rinnovabili in tutto il mondo, con una presenza in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. ...

Enel : si aggiudica gara in India - realizzerà 285 mw capacità eolica : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – Enel, tramite la controllata Indiana per le rinnovabili Blp Energy Private Limited (‘Blp Energy’), si è aggiudicata la prima asta sulle rinnovabili in India, assicurandosi il diritto di firmare un contratto venticinquennale per la fornitura dell’energia generata da un impianto eolico da 285 Mw nello stato di Gujarat. L’impianto, si legge in una nota del gruppo energetico italiano, è stato ...