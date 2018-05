Emilio Fede scende in politica : «Tra la gente contro la casta - sì a prostituzione e droghe leggere» : Emilio Fede è pronto a debuttare in politica : 'Alle prossime elezioni ci sarò anch'io, con il mio movimento 'Uno di voi'. Sarò tra la gente , contro la casta . Voglio legalizzare la prostituzione , riportando le case chiuse, e le ...

Emilio Fede : “Alle prossime elezioni mi candido con mio movimento anti-casta. Di Maio? E’ il pronipote che avrei voluto” : “Alle prossime elezioni correrò anche io, con il mio movimento ‘Uno di voi’. Non è un partito, ma un movimento di opinione anti-casta”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, l’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, che spiega: “Sono di area vicina al centrodestra, ma stimo tantissimo anche Renzi. Per me è bravissimo, sono uno suo grande sostenitore. Non sono nei partiti, non sodalizzerò con i partiti, sarò in ...

Emilio Fede : "Alle prossime elezioni correrò col mio movimento : legalizzeremo case chiuse e droghe leggere" : "Alle prossime elezioni correrò anche io, con il mio movimento 'Uno di voi'. legalizzeremo la prostituzione, riapriremo le case chiuse. In Svizzera lo fanno, non crea scandali anzi contribuisce all'ordine pubblico che manca. Sarò contro l'invasione degli stranieri e degli extracomunitari, ne ho le palle piene. legalizzeremo le droghe leggere. Sono tra la gente, contro la casta. Nei prossimi giorni organizzerò un pizza e ...

Milano - Emilio Fede assolto in appello per la bancarotta della società di Lele Mora : In primo grado era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Il suo coimputato aveva patteggiato

Weekend a Sorrento l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede : Nonostante la zona brulicasse di turisti provenienti da ogni parte del mondo, Fede non è certo passato inosservato. Soprattutto quando, in tenuta casual con camicia fuori dai pantaloni e maglioncino ...

Emilio Fede è furioso con i giudici che l'hanno condannato a più di 4 anni Video : La corte d'appello di Milano ha condannato Emilio Fede oggi ottantesettenne [Video], a quattro anni e sette mesi in merito al processo 'Ruby bis'. Il noto giornalista ha commentato la sentenza intervenendo ai microfoni di 'Radio Cusano Campus'. Fede ha asserito di essere stato dichiarato colpevole dai giudici soltanto per colpire Silvio Berlusconi. L'ex direttore di Rete 4 ha specificato che l'accusa nei suoi confronti è priva di logica in ...

Emilio Fede : "Condannato per aver fatto prostituire donne che erano già prostitute. Le 3 avevano un ottimo rapporto con il sesso" : È un fiume in piena Emilio Fede, dopo la condanna a 4 anni e 7 mesi inflittagli ieri dalla corte d'appello, nell'ambito del processo Ruby Bis. E stamattina, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha lanciato pesanti accuse ai magistrati:"Rispetto i giudici, ma quando mi vedo condannato in questo modo mi viene da pensare che o che quando si colpisce Berlusconi bisogna colpire anche me, oppure che il tribunale che mi ha condannato ...

Processo Ruby bis - pene ridotte per Nicole Minetti ed Emilio Fede : ridotte le condanne per Nicole Minetti ed Emilio Fede, nell’ambito del Processo Ruby bis. I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno rideterminato le pene portando quella dell’ex consigliera della Lombarda a 2 anni e 10 mesi (inizialmente era 3 anni) mentre per l’ex direttore del Tg 4 la condanna è scesa a 4 anni e 7 mesi anziché 4 anni e 10 mesi. Al centro del Processo «le cene eleganti» ad Arcore. In quelle ...

RUBY BIS - CONDANNE PER Emilio Fede E NICOLE MINETTI/ Video - sentenza d'appello : piccolo sconto di pena : Verso la sentenza del processo RUBY Bis: EMILIO FEDE e NICOLE MINETTI imputati, la difesa “lei come Cappato con Dj Fabo, ha aiutato le Olgettine nell'esercizio della libera prostituzione”(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:16:00 GMT)

