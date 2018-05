Emanuele Filiberto | Se fossi stato sovrano avrei accettato Savona

Gossip : Emanuele Filiberto cerca casa nel Cilento : Emanuele Filiberto , figlio di Vittorio Emanuele e di Maria Ricolfi Doria e nipote dell’ultimo Re d’Italia Umberto II di Savoia, ha partecipato ad una serie di iniziative di interesse storico-culturale e a scopo solidale che ha visto come tema la ricorrenza del 100esimo anniversario dalla vittoria della Grande Guerra. È stata una giornata impegnativa per Emanuele Filiberto ma allo stesso tempo piacevolmente emozionante. Prima tappa del tour ...

Maggio - San Gennaro non dice no. Sepe annuncia a Santa Chiara : 'Il sangue è sciolto'. Tra i fedeli Emanuele Filiberto di Savoia : San Gennaro ripete il 'miracolo' per la processione di Maggio. La conferma dello scioglimento del sangue arriva dal cardinale Sepe, che nella Basilica di Santa Chiara ha dato l'annuncio ufficiale ai ...