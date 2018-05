Elvis Presley | il 14 giugno al Forum di Assago lo show tributo al Re del Rock | tra gli

Il Volo a The Wonder Of You - il concerto tributo a Elvis Presley al Forum di Assago : info e biglietti : Il Volo a The Wonder Of You, il concerto tributo a Elvis Presley in programma al Mediolanum Forum di Assago di Milano il 14 giugno: il trio di tenori sarà ospite speciale dell'evento, per la prima volta in Italia. Piero, Gianluca e Ignazio saliranno sul palco del Forum di Assago di Milano per una serata in ricordo del Re del Rock and Roll: insieme ad una grande orchestra sinfonica composta da 70 elementi, interpreteranno dal vivo alcuni brani ...

Da record l’orologio Omega preferito da Elvis Presley : Aggiudicarsi un pezzo di un mito può costare molto, per la precisione, 1.500.000 franchi svizzeri (poco meno di 1.275.000 euro), se il mito in questione è Elvis Presley. E’ questa infatti, la cifra alla quale, pochi giorni fa, è stato battuto alla Geneva Watch Auction: Seven, di Phillips l’Omega appartenuto al cantante. Ad aggiudicarselo, dopo una lunga fase di rilanci, il proprio il museo Omega di Bienne, che ha fatto così ...

Elvis PRESLEY/ "The Searcher" - la colonna sonora del nuovo film documentario : Un nuovo film documentario che si ripromette di raccotnare la vita di ELVIS PRESLEY in maniera inedita e con tanti ospiti speciali. Ecco la colonna sonora.

Priscilla Presley : “Elvis sapeva cosa stava facendo. Si è tolto la vita consapevolmente” : “Elvis sapeva cosa stava facendo“. Così la ex moglie, Priscilla, secondo la quale il Re del Rock and Roll si è tolto consapevolmente la vita quando è morto per un attacco di cuore legato alla droga. In un documentario HBO dal titolo ‘Elvis Presley: The Searcher‘, la 72enne spiega che tutte le persone vicine a Elvis cercavano di aiutarlo e di farlo smettere con le droghe ma lui non voleva saperne. “La gente nel ...

